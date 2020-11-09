В Кривом Роге объявили день траура из-за страшной резни
В Кривом Роге 9 ноября объявили днем траура. Все из-за нападения мужчины с ножом, который убил и ранил случайных прохожих на улице.
Такое распоряжение вынес мэр Кривого Рога. Об этом сообщила пресс-служба исполнительного комитета городского совета.
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"Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверены, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание", – говорится в сообщении.
Резня в Кривом Роге: что известно
- Трагедия произошла средь бела дня 7 ноября в центральном районе города. Мужчина с ножом начал бросаться на случайных прохожих на улицах Кривого Рога.
- Из-за сильной потери крови 2 человека погибли на месте – это 60-летний отец и 30-летний сын. Кроме того, ранения получили еще 8 человек.
- В течение получаса после совершенного криворожские патрульные задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Как он сам объяснил, ему "какие-то голоса приказали убить 15 человек". Кроме того, мужчина заявил, что пришел из ада.
- Ему уже назначили психиатрическую экспертизу, а также сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Скорее всего, уже 9 ноября суд изберет ему меру пресечения.
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