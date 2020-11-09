В Кривом Роге 9 ноября объявили днем траура. Все из-за нападения мужчины с ножом, который убил и ранил случайных прохожих на улице.

Такое распоряжение вынес мэр Кривого Рога. Об этом сообщила пресс-служба исполнительного комитета городского совета.

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"Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверены, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! Владимир Зеленский назвал кровавую резню в Кривом Роге проявлением абсолютного терроризма. Президент выразил надежду, что расследование будет быстрым, а приговор убийце – справедливым.

Резня в Кривом Роге: что известно