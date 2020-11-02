Во Франции из-за нехватки доказательств отпустили из-под стражи мужчину, которого подозревают в вооруженном нападении на священника в Лионе 31 октября. Сейчас настоящего нападающего продолжают искать по всему миру.

Мужчину, которого задержали вскоре после стрельбы, отпустили, поскольку не нашли достаточно доказательств его причастности. Об этом пишет Associated Press.

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Следователи считали, что взяли не того, а настоящий нападающий на священника продолжал оставаться на свободе. Так же следствие до сих пор ничего не знает и о мотивах нападения.

К слову, пока во Франции не считают, что это нападение каким-то образом связано с терроризмом несмотря на целую серию атак, которые произошли в те дни. Делом не занимается отдел по борьбе с терроризмом, а прокурор Лиона открыл дело по статье о покушении на убийство.

Коротко о нападении в Лионе:

Оно произошло в субботу, 31 октября. Многие считают, что это нападение, во время которого пострадал православный священник, было продолжением серии атак, произошедших в предыдущие дни.

К слову, пострадавший священнослужитель – это Николас Какавелакис, представитель Греческой православной церкви. Он вскоре должен был вернуться в Грецию после работы во Франции.

Сейчас священник остается в больнице в тяжелом состоянии. Он был единственным пострадавшим в этой стрельбе. Зато якобы нападающего, как считала местная полиция, задержали в течение нескольких часов после нападения.