В сети опубликовали первое фото мужчины, устроившего смертельный теракт во французской Ницце 29 октября. Он с ножом напал на людей в помещении базилики Нотр-Дам.

Первое фото террориста из Ниццы

Фотографию опубликовала французская газета Le Monde. На кадрах видно раненого нападавшего и его осматривают врачи. Ранее СМИ писали, что сейчас злоумышленник находится в больнице под наблюдением правоохранителей.

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Заметим, мужчина имеет похожий на смуглый цвет кожи. Поэтому, вполне вероятно, что он может быть выходцем с Ближнего Востока или Северной Африки. Более того, во время задержания нападавший кричал "Аллах Акбар".

Также в сети появилось видео, как раненых забирают "скорые".

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