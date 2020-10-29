Мужчина с ножом порезал на смерть людей в церкви в Ницце: первое фото террориста
В сети опубликовали первое фото мужчины, устроившего смертельный теракт во французской Ницце 29 октября. Он с ножом напал на людей в помещении базилики Нотр-Дам.
Первое фото террориста из Ниццы
Фотографию опубликовала французская газета Le Monde. На кадрах видно раненого нападавшего и его осматривают врачи. Ранее СМИ писали, что сейчас злоумышленник находится в больнице под наблюдением правоохранителей.
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Заметим, мужчина имеет похожий на смуглый цвет кожи. Поэтому, вполне вероятно, что он может быть выходцем с Ближнего Востока или Северной Африки. Более того, во время задержания нападавший кричал "Аллах Акбар".
Также в сети появилось видео, как раненых забирают "скорые".
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Подробнее о нападении на людей в Ницце
- Инцидент произошел примерно в 9:00 по местному времени.
- Сообщают о по меньшей мере трех погибших. В частности, женщине злоумышленник перерезал горло, а мужчину обезглавил.
- Также есть много раненых: их количество не уточняют.
- По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, произошедшее можно рассматривать как террористический акт.
- На месте нападения полиция провидит операцию. Также в МВД Франции создали кризисный центр, куда прибыли резидент страны Эммануэль Макрон и премьер Жан Кастекс.
- По факту инцидента антитеррористическая прокуратура начала расследование. Речь идет о таких статьях – террористическая деятельность, попытка убийства в связи с террористической организацией, преступная организация террористов.