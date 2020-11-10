В Армении задержали несколько участников нападения на спикера: видео избиения 18+
В Армении задержали нескольких участников жестокого избиения спикера Арарата Мирзояна у здания парламента. Остальных нападавших до сих пор ищут.
Детали избиения Мирзояна обнародовал в своем видеообращении глава правительства страны Никол Пашинян. Об этом информирует Sputnik.
Важно Мы должны остановиться, – Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Нагорному Карабаху
Премьер уточнил, что пока в руки правоохранителей попали только два человека.
Но важно подчеркнуть, что задержания уже начались,
– подчеркнул Пашинян.
Что известно об избиении Мирзояна
- После новости о подписании соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Ереване люди ворвались в здания правительства и парламента.
- Возле парламента протестующие столкнулись с охраной спикера. Сам Арарат Мирзоян находился в машине.
- Политика вытащили и жестоко избили.
- Мирзояна доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его прооперировали..
Протестующие покинули парламент
Отметим, что сейчас люди покинули правительственные здания. Оппозиционные силы Армении планируют созвать внеочередное заседание парламента, чтобы обсудить подписанное Пашиняном, Алиевым и Путиным соглашение.
С текстом исторического договора можно ознакомиться здесь.
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