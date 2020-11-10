В Армении задержали нескольких участников жестокого избиения спикера Арарата Мирзояна у здания парламента. Остальных нападавших до сих пор ищут.

Детали избиения Мирзояна обнародовал в своем видеообращении глава правительства страны Никол Пашинян. Об этом информирует Sputnik.

Важно Мы должны остановиться, – Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Нагорному Карабаху

Премьер уточнил, что пока в руки правоохранителей попали только два человека.

Но важно подчеркнуть, что задержания уже начались,

– подчеркнул Пашинян.

Что известно об избиении Мирзояна

После новости о подписании соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Ереване люди ворвались в здания правительства и парламента.

Возле парламента протестующие столкнулись с охраной спикера. Сам Арарат Мирзоян находился в машине.

Политика вытащили и жестоко избили.

Мирзояна доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его прооперировали..

Интересно! В СМИ появились фото и видео правительственных зданий после того, как там побывали протестующие. Сам Пашинян утверждает, что из его кабинета похитили компьютер, часы и другие личные вещи.

Протестующие покинули парламент

Отметим, что сейчас люди покинули правительственные здания. Оппозиционные силы Армении планируют созвать внеочередное заседание парламента, чтобы обсудить подписанное Пашиняном, Алиевым и Путиным соглашение.

С текстом исторического договора можно ознакомиться здесь.