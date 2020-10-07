В Ровно поздно вечером 6 октября напали на судью городского суда. Злоумышленники ждали служителя Фемиды возле его собственного дома. Пострадавший получил многочисленные ушибы и ссадины. В прокуратуре говорят, вероятно, что нападение связано с профессиональной деятельностью пострадавшего.

Возле дома на судью напали неизвестные в балаклавах

Судью подстерегли двое мужчин в балаклавах. Они использовали против потерпевшего газовый баллончик. Об этом информирует пресс-служба Ровненской областной прокуратуры.

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Неизвестные избили судью. Медики диагностировали у него множественные ушибы и ссадины. Врачи оказали пострадавшему помощь и отпустили домой.

Какое наказание грозит нападавшим

На месте инцидента правоохранители нашли аэрозольный баллон. Сейчас следователи проверяют две версии: профессиональный конфликт и нападение на бытовой почве. Расследование под личный контроль взяло руководство областной прокуратуры.

Обратите внимание! Начали уголовное производство за нанесение судье легких или средней тяжести телесных повреждений, связанное с его профессиональной деятельностью. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет.