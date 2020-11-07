Во Франции задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на священника в Лионе 31 октября. Кроме этого, арестовали и его жену.

Подозреваемым оказался гражданин Грузии Георгий П., а его 35-летняя жена – родом из России. Об этом пишет Le Parisien, ссылаясь на собственные источники.

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По информации СМИ, задержанный признал свою вину. Он объяснил, что якобы хотел отомстить священнику за любовную связь с его женой. И добавил, что не намеревался убивать.

Оружие мужчина выбросил в реку, но эту информацию сейчас проверяет полиция. Кроме этого, в его доме нашли и другое оружие. Задержанного уже привлекли к ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения и незаконное владение оружием.

Версия священника

Раненый священник также оценил нападение как месть. А жена подозреваемого призналась в романтических отношениях со священнослужителем. Теперь, по словам журналистов, пострадавший должен покинуть свой пост в храме.

Обратите внимание! В октябре во Франции произошли по меньшей мере 3 акта исламского терроризма, а именно в Ницце, Париже и Авиньоне. Еще одно нападение произошло в Лионе, однако, его не расследуют как теракт. Власти объявили в стране максимальный уровень террористической угрозы.