Мужчина напал на священника во Франции: полиция задержала подозреваемого и его жену
Во Франции задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на священника в Лионе 31 октября. Кроме этого, арестовали и его жену.
Подозреваемым оказался гражданин Грузии Георгий П., а его 35-летняя жена – родом из России. Об этом пишет Le Parisien, ссылаясь на собственные источники.
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По информации СМИ, задержанный признал свою вину. Он объяснил, что якобы хотел отомстить священнику за любовную связь с его женой. И добавил, что не намеревался убивать.
Оружие мужчина выбросил в реку, но эту информацию сейчас проверяет полиция. Кроме этого, в его доме нашли и другое оружие. Задержанного уже привлекли к ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения и незаконное владение оружием.
Версия священника
Раненый священник также оценил нападение как месть. А жена подозреваемого призналась в романтических отношениях со священнослужителем. Теперь, по словам журналистов, пострадавший должен покинуть свой пост в храме.
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