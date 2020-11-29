В польском Решуви в ночь на 27 ноября ножом ранили двух украинских студентов. Тогда в розыск объявили 19-летнего украинца Александра Сытника, а через день, в субботу, 28 ноября, он сам обратился в полицию.

Сейчас польские правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщает полиция Подкарпатского воеводстсва Польши.

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Правоохранители разыскивали за это нападение 19-летнего Александра Сытника. Но на следующий день после нападения он сам пришел в полицию. Сейчас молодого украинца арестовали.

Сейчас полицейские под наблюдением окружной прокуратуры в Решуви работают над сбором информации, которая позволит детально установить ход событий,

– сообщили в полиции.

Подробнее о нападении в Польше: