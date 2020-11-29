В Польше полиции сдался украинец, который мог порезать двух студентов
В польском Решуви в ночь на 27 ноября ножом ранили двух украинских студентов. Тогда в розыск объявили 19-летнего украинца Александра Сытника, а через день, в субботу, 28 ноября, он сам обратился в полицию.
Сейчас польские правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщает полиция Подкарпатского воеводстсва Польши.
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Правоохранители разыскивали за это нападение 19-летнего Александра Сытника. Но на следующий день после нападения он сам пришел в полицию. Сейчас молодого украинца арестовали.
Сейчас полицейские под наблюдением окружной прокуратуры в Решуви работают над сбором информации, которая позволит детально установить ход событий,
– сообщили в полиции.
Подробнее о нападении в Польше:
- Оно произошло в ночь на 27 ноября. В результате нападения пострадали двое студентов из Украины – 19-летний и 21-летний.
- Оба парней получили ножевые ранения. В больницу были доставлены в тяжелом состоянии.
- Как сообщали польские СМИ, инцидент произошел на съемной квартире, где жили трое украинцев.
- Александр Сытник был третьим жителем этой квартиры. Поэтому с целью установить его возможную причастность к нападению полиция объявила его в розыск.
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