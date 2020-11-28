Неизвестный напал на журналистку канала NewsOne Виолетту Товкес. Произошло это 28 ноября, когда она была в прямом эфире и в это время рассказывала об акциях памяти жертв Голодоморов в Киеве. Отметим, что NewsOne принадлежит куму Путина и нардепу от ОПЗЖ Виктору Медвчедчуку.

Детали нападения на журналистку NewsOne в день памяти жертв Голодоморов

Соответствующее видео NewsOne опубликовал на своем ютьюб-канале. На кадрах можно увидеть, как неизвестный подходит к журналистке и выбивает из ее рук микрофон. Также она в этот момент держала в руках лампадку. После этого злоумышленник ее толкнул.

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Кроме того, он что-то эмоционально выкрикнул, но его слова не разобрать, и ушел прочь. Сам злоумышленник был в маске и накинул на себя капюшон, поэтому невозможно увидеть его лицо.

После инцидента Товкес показала на камеру разбитый микрофон и пообещала обратиться в полицию. Также журналистка уточнила, что в момент нападения находилась на территории Мемориала жертвам Голодомора рядом с премьером Денисом Шмыгалем, пятым президентом Петром Порошенко, нардепами и полицией.

Смотрите видео нападения на журналистку NewsOne Товкес в прямом эфире: инцидент произошел в День памяти жертв Голодоморов

Отметим, что это уже не первые нападения на журналистов и сам телеканал NewsOne. А все из-за того, что в его эфире часто можно услышать антиукраинские и прокремлевские суждения. Кроме того, в свое время здесь показали карту Украины без Крыма. После того, как вещатель перешел в руки Медведчука, возмущение некоторых украинцев еще больше возросло.

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28 ноября акции ко Дню памяти жертв Голодоморов прошли не только в Киеве, но и во многих городах Украины.

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