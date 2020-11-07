В Кривом Роге мужчина 7 ноября начал бросаться с ножом на случайных прохожих. Он убил двух человек. Когда его задержали правоохранители, тот назвался "Осирисом" и заявил, что родился в аду.

Задержанным является 37-летний местный житель, который заявил, что голоса приказали ему убить 15 человек. Об этом сообщает "ТСН".

Стоит знать Неизвестный с ножом напал на людей в Кривом Роге: 2 погибших, 8 раненых – фото

Сейчас с ним работают местные следователи. Также мужчина будет вынужден пройти психиатрическую экспертизу учитывая его действия. Нападавшему грозит пожизненное заключение.

Новостной портал "Киев оперативный" также опубликовал видео с моментом задержания мужчины. Полиции он представился Осирисом – это древнегреческий бог возрождения и царь загробного мира.

Также он назвал и свое настоящее имя. Фамилии на видео расслышать невозможно – это что-то похожее на Дорошенко. Зовут его Тарасом Сергеевичем. Далее у мужчины спросили, где он родился.

В аду. В аду. Знаете, преисподняя. Там девять кругов. На девятом круге,

– заявил мужчина.

Прописка у него Криворожская.

Он заверил, что живет в аду сам, потому что "кто там еще может жить". На вопрос, почему он напал на людей, тот заявил, что хотел всем показать, что они тоже живут в аду.

"Я убил на камеру людей, а все снимают. Снимите все, потом покажете, как вы еще раз допустили, чтобы убивали людей", – начал кричать мужчина.

Задержанный за убийства двух человек в Кривом Роге: смотрите видео