Голоса приказали убить 15 человек: ужасные детали об убийце из Кривого Рога
В Кривом Роге мужчина 7 ноября начал бросаться с ножом на случайных прохожих. Он убил двух человек. Когда его задержали правоохранители, тот назвался "Осирисом" и заявил, что родился в аду.
Задержанным является 37-летний местный житель, который заявил, что голоса приказали ему убить 15 человек. Об этом сообщает "ТСН".
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Сейчас с ним работают местные следователи. Также мужчина будет вынужден пройти психиатрическую экспертизу учитывая его действия. Нападавшему грозит пожизненное заключение.
Новостной портал "Киев оперативный" также опубликовал видео с моментом задержания мужчины. Полиции он представился Осирисом – это древнегреческий бог возрождения и царь загробного мира.
Также он назвал и свое настоящее имя. Фамилии на видео расслышать невозможно – это что-то похожее на Дорошенко. Зовут его Тарасом Сергеевичем. Далее у мужчины спросили, где он родился.
В аду. В аду. Знаете, преисподняя. Там девять кругов. На девятом круге,
– заявил мужчина.
Прописка у него Криворожская.
Он заверил, что живет в аду сам, потому что "кто там еще может жить". На вопрос, почему он напал на людей, тот заявил, что хотел всем показать, что они тоже живут в аду.
"Я убил на камеру людей, а все снимают. Снимите все, потом покажете, как вы еще раз допустили, чтобы убивали людей", – начал кричать мужчина.
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