Если не будет взяток и откатов, бюджет сэкономит 200 миллиардов, – НАПК
Верховная Рада еще 5 ноября приняла за основу законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 - 2024 годы". В НАПК убеждены, что теперь антикоррупционная политика должна стать приоритетом всех государственных органов.
Все государственные институты должны стать антикоррупционными
Антикоррупционная стратегия на 2020 – 2024 годы должна стать приоритетом для всех государственных органов Украины. Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков, как пишет пресс-служба ведомства.
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5 ноября, напомним, ВРУ приняла за основу законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 – 2024 годы".
Как следствие, важно, чтобы все государственные институты стали антикоррупционными и коррупция была невозможна, а бюджет страны экономил деньги,
– подчеркнул Новиков.
По его словам, есть прогнозы, свидетельствующие, что сэкономить можно примерно 200 миллиардов гривен – благодаря уменьшению количества "взяток и откатов в разных сферах".
Работа НАПК заблокирована
К сожалению, как напомнил Новиков, из-за скандального решения Конституционного Суда от 27 октября работа ведомства до сих пор заблокирована. НАПК не может:
- Осуществлять полные проверки деклараций.
- Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.
- Осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и тому подобное.
Однако в НАПК верят, что законодатели найдут правовые пути урегулирования этой ситуации.
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Коротко об антикоррупционной стратегии на 2020 – 2024: 5 основных принципов
- Оптимизация функций государства, устранение их дублирования.
- Цифровизация данных, преобразование их в открытую информацию.
- Создание законных альтернатив для коррупционных практик, которые уже существуют.
- Обеспечение нетерпимости к коррупции как среди чиновников, так и среди обычных граждан.
- Обеспечение неотвратимости наказания коррупционеров.
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