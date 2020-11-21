Верховная Рада еще 5 ноября приняла за основу законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 - 2024 годы". В НАПК убеждены, что теперь антикоррупционная политика должна стать приоритетом всех государственных органов.

Все государственные институты должны стать антикоррупционными

Антикоррупционная стратегия на 2020 – 2024 годы должна стать приоритетом для всех государственных органов Украины. Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков, как пишет пресс-служба ведомства .

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5 ноября, напомним, ВРУ приняла за основу законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 – 2024 годы".

Как следствие, важно, чтобы все государственные институты стали антикоррупционными и коррупция была невозможна, а бюджет страны экономил деньги,

– подчеркнул Новиков.

По его словам, есть прогнозы, свидетельствующие, что сэкономить можно примерно 200 миллиардов гривен – благодаря уменьшению количества "взяток и откатов в разных сферах".

Работа НАПК заблокирована

К сожалению, как напомнил Новиков, из-за скандального решения Конституционного Суда от 27 октября работа ведомства до сих пор заблокирована. НАПК не может:

Осуществлять полные проверки деклараций.

Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и тому подобное.

Однако в НАПК верят, что законодатели найдут правовые пути урегулирования этой ситуации.

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