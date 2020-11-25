В 4 квартале 2020 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции остановило государственное финансирование партии "Батькивщина". Причиной стали нарушения, которые выявили в финансовом отчете партии.

НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений. Об этом со ссылкой на пресс-службу ОАСК сообщает общественное движение ЧЕСНО.

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НАПК выявило нарушения в отчете "Батькивщины" относительно отчетности ее центрального офиса и региональных организаций партии, а именно:

отсутствие сведений относительно финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тысяч гривен;

перед ООО "Финейт" на 45 тысяч гривен; отсутствие отчета организации партии города Украинка;

подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов лицами, которые на момент подписания были за границей и не могли совершать соответствующие юридические действия;

и не могли совершать соответствующие юридические действия; выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу ячеек в 2017 – 2020 годах, говорится о доноров Киевской городской и организаций Кировоградской областной;

в пользу ячеек в 2017 – 2020 годах, говорится о доноров Киевской городской и организаций Кировоградской областной; договоры с компаниями на общую сумму в более 14 миллионов гривен датированы раньше, чем были открыты указанные в них банковские счета.

Справка. Если партия устранит причины, которые обусловили приостановление финансирования выплат государственных средств могут возобновить.

Иск "Батькивщины" в ОАСК

В своем иске в ОАСК партия "Батькивщина" просила отменить приказ о приостановлении государственного финансирования и признать противоправными действия работников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сейчас суд решает, есть ли правовые основания для мер обеспечения иска и производства по административному делу.

Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году,

- заявили представители ЧЕСНО.

Обратите внимание! Закон о политических партиях в Украине и соответствующие положения об анализе отчета предусматривают, что в случае оформления отчета с грубым нарушением или при выявлении недостоверных сведений – НАПК может принять решение о приостановке госфинансирования.