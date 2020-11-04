После скандального решения Конституционного суда Украины Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции имеет возможность проверять только судей. Теперь проверки действующего и бывшего президентов заблокированы.

Сейчас НАПК имеет 180 деклараций судей. Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сообщил в интервью DW.

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Заблокированные функции

По его словам, конвенция ООН против коррупции конкретно определяет, что должен делать орган по предотвращению коррупции:

контролировать соблюдение законодательства о конфликте интересов;

контролировать декларирование;

проверять декларации.

Он отметил, что сейчас решением КСУ эти функции НАПК заблокировали. Несмотря на это, закон Украины о судоустройстве и статусе судей отдельно регулирует то, что декларации судей должны проверять раз в 5 лет.

Мы готовим приказ о проверках этих деклараций. То есть позиция КСУ настолько непоследовательна, что мы не можем никого проверять, кроме судей. Хотя они принимали это решение, чтобы мы не могли проверять судей,

– отметил Новиков.

Подтвержденная добропорядочность

В частности, из 180 деклараций судей, которые имеет НАПК, подтвердили добропорядочность большей части членов Верховного Суда. Лишь у одного судьи установили ложные сведения на криминал.

"Агентство установило ложные сведения у судей КСУ. Речь идет о судье Сергее Головатом, который не задекларировал 3,6 миллиона гривен. Также после решения КСУ НАПК установило, что глава суда Александр Тупицкий не задекларировал земельный участок в Крыму", – отметил глава НАПК.

НАПК не сможет проверить декларации

Решение КСУ означает, что теперь НАПК не сможет проверить декларации бывшего президента Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Также НАПК не сможет реагировать на коррупцию на крупных предприятиях. Александр Новиков отметил, что сообщение о коррупции в Укравтодоре и Укрэнергоатоме не рассматривали надлежащим путем.

О решении КСУ: коротко

Судьи Конституционного суда Украины 27 октября 2020 года на закрытом заседании фактически отменили антикоррупционную реформу. Своим решением они позволили чиновникам и высокопоставленным лицам врать в декларациях.

После заседания СНБО, 29 октября 2020 года, которое созвал Президент Украины Владимир Зеленский, доступ к реестру электронных деклараций восстановили.

Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы Зеленского распустить действующий состав Конституционного суда.

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