НАПК не сможет проверить никого, кроме судей, – глава агентства Новиков
После скандального решения Конституционного суда Украины Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции имеет возможность проверять только судей. Теперь проверки действующего и бывшего президентов заблокированы.
Сейчас НАПК имеет 180 деклараций судей. Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сообщил в интервью DW.
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Заблокированные функции
По его словам, конвенция ООН против коррупции конкретно определяет, что должен делать орган по предотвращению коррупции:
- контролировать соблюдение законодательства о конфликте интересов;
- контролировать декларирование;
- проверять декларации.
Он отметил, что сейчас решением КСУ эти функции НАПК заблокировали. Несмотря на это, закон Украины о судоустройстве и статусе судей отдельно регулирует то, что декларации судей должны проверять раз в 5 лет.
Мы готовим приказ о проверках этих деклараций. То есть позиция КСУ настолько непоследовательна, что мы не можем никого проверять, кроме судей. Хотя они принимали это решение, чтобы мы не могли проверять судей,
– отметил Новиков.
Подтвержденная добропорядочность
В частности, из 180 деклараций судей, которые имеет НАПК, подтвердили добропорядочность большей части членов Верховного Суда. Лишь у одного судьи установили ложные сведения на криминал.
"Агентство установило ложные сведения у судей КСУ. Речь идет о судье Сергее Головатом, который не задекларировал 3,6 миллиона гривен. Также после решения КСУ НАПК установило, что глава суда Александр Тупицкий не задекларировал земельный участок в Крыму", – отметил глава НАПК.
НАПК не сможет проверить декларации
Решение КСУ означает, что теперь НАПК не сможет проверить декларации бывшего президента Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Также НАПК не сможет реагировать на коррупцию на крупных предприятиях. Александр Новиков отметил, что сообщение о коррупции в Укравтодоре и Укрэнергоатоме не рассматривали надлежащим путем.
О решении КСУ: коротко
- Судьи Конституционного суда Украины 27 октября 2020 года на закрытом заседании фактически отменили антикоррупционную реформу. Своим решением они позволили чиновникам и высокопоставленным лицам врать в декларациях.
- После заседания СНБО, 29 октября 2020 года, которое созвал Президент Украины Владимир Зеленский, доступ к реестру электронных деклараций восстановили.
- Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы Зеленского распустить действующий состав Конституционного суда.
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