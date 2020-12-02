В Украине до сих пор активно обсуждают последствия скандального решения Конституционного Суда относительно электронного декларирования. В частности, НАПК опубликовало результаты своей работы за 10 месяцев, в котором заявило об обнаруженном незадекларированном имуществе на почти полмиллиарда гривен.

В этом месяце среди приоритетов Верховной Рады Украины – восстановление уголовной ответственности за умышленное декларирование недостоверной информации, отмечает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Чтобы снова напомнить, почему важно восстановление полномочий НАПК, и показать, какой вклад для предотвращения и противодействия коррупции осуществил каждый наш работник и работница – делимся результатами работы Агентства,

– подчеркнули в НАПК.

Среди этих результатов есть выявленные признаки недостоверного декларирования на 497 миллионов гривен. Это результаты работы только за первые 10 месяцев 2020 года.

Кроме того, Нацагентство предотвращения коррупции передало правоохранителям материалы о незадекларированной информации на 900 миллионов гривен, которую скрыла предыдущая команда НАПК.



Результаты работы НАПК за 10 месяцев 2020 года / Инфографика Нацагентства