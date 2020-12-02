"Цена" решения КСУ: НАПК за 10 месяцев выявило незадекларированное имущество на полмиллиарда
В Украине до сих пор активно обсуждают последствия скандального решения Конституционного Суда относительно электронного декларирования. В частности, НАПК опубликовало результаты своей работы за 10 месяцев, в котором заявило об обнаруженном незадекларированном имуществе на почти полмиллиарда гривен.
В этом месяце среди приоритетов Верховной Рады Украины – восстановление уголовной ответственности за умышленное декларирование недостоверной информации, отмечает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Интересно Такие нормы будут только помогать коррупционерам, – в НАПК раскритиковали законопроект Разумкова
Чтобы снова напомнить, почему важно восстановление полномочий НАПК, и показать, какой вклад для предотвращения и противодействия коррупции осуществил каждый наш работник и работница – делимся результатами работы Агентства,
– подчеркнули в НАПК.
Среди этих результатов есть выявленные признаки недостоверного декларирования на 497 миллионов гривен. Это результаты работы только за первые 10 месяцев 2020 года.
Кроме того, Нацагентство предотвращения коррупции передало правоохранителям материалы о незадекларированной информации на 900 миллионов гривен, которую скрыла предыдущая команда НАПК.
Результаты работы НАПК за 10 месяцев 2020 года / Инфографика Нацагентства
Каковы последствия решения КСУ для НАПК?Прежде Конституционный Суд лишил Национальное агентство полномочий по проверке электронных деклараций чиновников на достоверность.
Кроме того, Суд отменил ответственность за недостоверное декларирование. Таким образом е-декларирование фактически стало необязательным. Все открытые дела о недостоверном декларировании правоохранителям пришлось закрыть.
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