НАПК ответило на критическое письмо представителей Совета Европы и Венецианской комиссии о конституционном кризисе в Украине. В Агентстве уверены, что решить его не удастся, если оставить в силе скандальное решение КСУ относительно незаконного обогащения.

31 октября Совет Европы опубликовала письмо президента GRECO (Группа государств против коррупции) Марина Мрчела и президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио к спикеру украинского парламента Дмитрию Разумкову. Документ касается решения Конституционного Суда Украины о незаконном обогащении и НАПК, напоминает 24 канал.

Обратите внимание Следующей жертвой КСУ может стать закон о языке: назначили закрытое заседание

Национальное агентство по предупреждению коррупции 1 ноября опубликовало ответ на это письмо на своем официальном сайте. Там утверждают, что быстрое восстановление антикоррупционной системы в Украине "невозможно при условии неизменности решения КСУ".

Позиция НАПК о конституционном кризисе в Украине

КСУ нарушил Конституцию по крайней мере дважды

Впервые КСУ нарушил Конституцию, когда вмешался в полномочия Верховной Рады. Мол, уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений – чрезмерное наказание. Однако определение того, что является преступлением и как за него наказывать – это полномочия законодательной власти.

КСУ же своим решением создал ситуацию, когда любой закон, который будет возвращать уголовную ответственность, "едва ли не автоматически будет считаться неконституционным".

Во второй раз КСУ нарушил Конституцию, когда принял решение относительно положений закона "О предупреждении коррупции", которые депутаты в конституционном представлении даже не оспаривали.

То есть, Конституционный Суд вышел за рамки своих полномочий, ведь рассматривать должен только то, о чем его просят, а не то, что сам считает нужным.

Принимая решение, судьи действовали в собственных интересах

Осуществлялась процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ – Мойсика, Слиденко и Завгородней, и они об этом знали. Но не заявили об отводе, как должны были бы сделать.

Вместо этого просто отменили нормы закона, по которым их могли привлечь к ответственности. А вместе с этим в целом остановили работу НАПК, чем позволили избежать ответственности тысячам чиновников.

Решение КСУ противоречит выводам Венецианской комиссии

КСУ отметил, что нельзя контролировать декларации и конфликты интересов у судей, как и у всех других госслужащих. Это противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по такому же вопросу.

В деле об изменениях к судебному кодексу в Армении Венецианская комиссия указала, что проверка деклараций органом, который не относится к судебной власти, является лучшим решением, чем создание отдельного института для судей.