НАПК против нового законопроекта о декларировании: Новиков назвал причину
Национальное агентство по предупреждению коррупции выступает против нового законопроекта об ответственности за недостоверное декларирование. Глава НАПК объяснил, что НАБУ в таком случае превратится в орган, который расследует уголовные проступки, а не преступления.
Позицию НАПК по законопроекту о декларировании объяснил глава агентства Александр Новиков в эфире программы "Свобода слова", сообщает 24 канал.
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НАПК обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на этот законопроект.
Нас не устраивает этот проект закона тем, что НАБУ расследует десятую часть производств о недостоверном декларировании и соответственно превратится в орган, который расследует уголовные проступки,
– отметил Новиков.
И добавил, что в таком случае от бюро "никаких посадок ждать не придется".
Что этому предшествовало
- Рада 4 декабря поддержала законопроект, который предусматривает восстановление ответственности за ложное декларирование. За это проголосовали 289 народных депутатов.
- НАПК раскритиковал новый документ, ведь он не угрожает коррупционерам заключением, а лишь создает для них "санитарные" условия.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков 7 декабря подписал законопроект о восстановлении уголовной ответственности. После этого документ передали на подпись Зеленскому.
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