Национальное агентство по предупреждению коррупции выступает против нового законопроекта об ответственности за недостоверное декларирование. Глава НАПК объяснил, что НАБУ в таком случае превратится в орган, который расследует уголовные проступки, а не преступления.

Позицию НАПК по законопроекту о декларировании объяснил глава агентства Александр Новиков в эфире программы "Свобода слова", сообщает 24 канал.

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НАПК обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на этот законопроект.

Нас не устраивает этот проект закона тем, что НАБУ расследует десятую часть производств о недостоверном декларировании и соответственно превратится в орган, который расследует уголовные проступки,

– отметил Новиков.

И добавил, что в таком случае от бюро "никаких посадок ждать не придется".

Что этому предшествовало