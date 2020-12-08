На момент отмены ответственности за ложь в декларации НАПК проверяли 1 человека из Офиса Президента. Этим человеком был сам Владимир Зеленский.

За несколько недель до того, как Конституционный Суд принял свое скандальное решение, НАПК предупредило руководителей о возможной проверке деклараций. Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков в интервью НВ.

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Может ли решение КСУ быть связано с проверкой деклараций в ОП

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники в ОП и антикоррупционных органах утверждали, что Конституционный Суд принял скандальное решение с согласия Банковой. И Офис Президента якобы не противодействовал этому, так как в НАПК были претензии к декларациям некоторых его функционеров.

Новиков не сказал, соответствует ли действительности эта информация, но подчеркнул, что на момент принятия КС решения НАПК проводило проверку единого лица по ОТ.

И то нельзя сказать, что прямо из Офиса – это президент. Ни одного из работников ОП мы на момент принятия решения КС не проверяли,

– сказал Новиков.

Заметим, что председатель НАПК выступает против так называемого компромиссного законопроекта о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Новиков аргументировал это тем, что принятый законопроект не предусматривает лишения свободы для чиновников, которые намеренно не подают декларацию или указывают в ней недостоверные сведения.

Обратите внимание! Согласно "компромиссному законопроекту" чиновники теперь могут отделаться штрафом за многомиллионные финансовые мошеннические действия, не подавать декларацию вообще и скрывать имущество, приобретенное нечестным путем.

Что предусматривает новый закон