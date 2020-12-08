Отмена наказания за ложь в декларации: в НАПК признались, что проверяли Зеленского
На момент отмены ответственности за ложь в декларации НАПК проверяли 1 человека из Офиса Президента. Этим человеком был сам Владимир Зеленский.
За несколько недель до того, как Конституционный Суд принял свое скандальное решение, НАПК предупредило руководителей о возможной проверке деклараций. Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков в интервью НВ.
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Может ли решение КСУ быть связано с проверкой деклараций в ОП
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники в ОП и антикоррупционных органах утверждали, что Конституционный Суд принял скандальное решение с согласия Банковой. И Офис Президента якобы не противодействовал этому, так как в НАПК были претензии к декларациям некоторых его функционеров.
Новиков не сказал, соответствует ли действительности эта информация, но подчеркнул, что на момент принятия КС решения НАПК проводило проверку единого лица по ОТ.
И то нельзя сказать, что прямо из Офиса – это президент. Ни одного из работников ОП мы на момент принятия решения КС не проверяли,
– сказал Новиков.
Заметим, что председатель НАПК выступает против так называемого компромиссного законопроекта о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Новиков аргументировал это тем, что принятый законопроект не предусматривает лишения свободы для чиновников, которые намеренно не подают декларацию или указывают в ней недостоверные сведения.
Что предусматривает новый закон
- Верховная Рада 4 декабря возобновила уголовную ответственность за ложное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрены штраф и ограничение свободы.
- Теперь внесение чиновником ложных сведений на сумму от 1 до 8,5 миллионов гривен будет караться штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
- Если же чиновник не указывает состояние на более чем 8,5 миллионов, сумма штрафа увеличивается до 85 тысяч гривен. Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.
- Отметим, что ограничение свободы – это не заключение, а поселение в исправительный центр с возможностью его покидать.
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