Комитет по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ 3 декабря подал "компромиссный" законопроект №4460-д, который предусматривает ограничение свободы за ложь в декларациях. НАЗК раскритиковало новый документ, ведь он не грозит коррупционерам заключением, а лишь создает для них "санаторные" условия.

Агентство отмечает, что чиновникам за умышленную ложь в декларациях на более чем 1 миллион гривен должно грозить лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

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"Компромиссный" законопроект №4460-д комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады предложил 3 декабря после того, как рассмотрел законопроект № 4441 и другие касательные законопроекты.

Какие изменения внесли в законопроект №4460-д

НАЗК отмечает, что этот законопроект так же не предусматривает лишения свободы за умышленное декларирование недостоверной информации, ни за умышленное непредоставление декларации. Однако, за недостоверные сведения на 4000 необлагаемых минимумов (8,4 миллиона гривен) будут наказывать ограничением свободы сроком до 2 лет.

То есть, максимальное наказание – пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства,

– отмечает НАЗК.

Через 6 месяцев коррупционер может стать свободным и от этих ограничений. Для этого нужно будет взять его на регистрацию и он лишь время от времени будет приходить в центр.

Какова позиция НАЗК

Глава НАЗК Александр Новиков отметил, что такое предложение комитета "не соответствует запросу украинского общества".

Коррупционер может умышленно скрыть информацию о картине Пабло Пикассо или самой дорогой яхте в мире и получить за это максимум два года "санаторных условий",

– отметил он.

Новиков добавил, что НАЗК продолжает придерживаться единой позиции – за умышленную ложь в декларациях на более чем 1 миллион гривен коррупционера нужно лишить свободы.

Какие законопроекты стоит взять за основу

В НАЗК видят, что за основу можно взять:

законопроект Зеленского № 4434;

законопроект № 4304, зарегистрированный по инициативе председателя Верховной Рады и еще 124 депутатами;

№ 4310-1;

№ 4310.



Законопроекты о возобновлении ответственности за ложь в декларациях / Графика НАЗК

Законопроекты о возобновлении ответственности за ложь в декларациях / Графика НАЗК

Обратите внимание! Рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации разработала законопроект № 4441, который предусматривает только штрафы и общественные работы для чиновников за ложь в декларациях или за ее умышленное непредставление.