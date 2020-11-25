Решение Конституционного Суда развязало руки многим коррупционерам, ведь фактически оно позволило врать в своих электронных декларациях. В НАЗК заявили, что правоохранители уже закрыли несколько уголовных дел о ложном декларировании на общую сумму более 30 млн гривен.

Основанием для закрытия дела стало именно решение КСУ. Об этом говорится на странице НАЗК в фейсбуке.

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Правоохранительные органы закрыли производство, ведь КСУ признал статью 366-1 неконституционной. Всего с мая 2020 НАЗК установило ложное декларирование в 97 декларациях. Теперь из-за решения КСУ правоохранители не могут привлечь виновных к ответственности.

Какие дела пришлось закрыть

НАЗК закрыло дела по:

депутату Киевского областного совета Михаилу Сиренко (не задекларировал имущество на сумму 15,9 миллионов гривен)

(не задекларировал имущество на сумму 15,9 миллионов гривен) заместителю генерального директора госпредприятия "Укринмаш" Юрию Шрамко (расследователи обнаружили ложные сведения на сумму 7,5 миллионов гривен)

(расследователи обнаружили ложные сведения на сумму 7,5 миллионов гривен) экс-заместителю министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергею Николайчуку (не указал свои доходы и расходы на общую сумму 4,1 миллиона гривен)

(не указал свои доходы и расходы на общую сумму 4,1 миллиона гривен) первому заместителю председателя Херсонского областного совета Василию Зеленчуку (не задекларировал имущество на сумму 711,5 тысяч гривен)

(не задекларировал имущество на сумму 711,5 тысяч гривен) народному депутату Украины VIII созыва Вадиму Нестеренко (не задекларировал корпоративные права на 769,8 тысяч гривен).

Кроме того, Государственное бюро расследований закрыло уголовное дело по:

бывшему прокурору Киевской местной прокуратуры №7 Анне Кузьменко (сумма ложных сведений – 1,1 миллиона гривен).

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Заметим, что после решения КСУ закрыли ряд резонансных дел, в частности против:

мэра Одессы Геннадия Труханова;

бывшего директора Укроборонпрома Павла Букина;

судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика;

экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Что известно о скандальном решении КСУ? 27 октября Конституционный Суд отменил статью 366-1 об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларации, а также признал неконституционными полномочия НАЗК по контролю и проверке деклараций, круглосуточного доступа к реестру деклараций и мониторинга образа жизни.

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