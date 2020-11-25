Последствия скандального решения КСУ: правоохранители закрыли дел на 30 миллионов гривен
Решение Конституционного Суда развязало руки многим коррупционерам, ведь фактически оно позволило врать в своих электронных декларациях. В НАЗК заявили, что правоохранители уже закрыли несколько уголовных дел о ложном декларировании на общую сумму более 30 млн гривен.
Основанием для закрытия дела стало именно решение КСУ. Об этом говорится на странице НАЗК в фейсбуке.
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Правоохранительные органы закрыли производство, ведь КСУ признал статью 366-1 неконституционной. Всего с мая 2020 НАЗК установило ложное декларирование в 97 декларациях. Теперь из-за решения КСУ правоохранители не могут привлечь виновных к ответственности.
Какие дела пришлось закрыть
НАЗК закрыло дела по:
- депутату Киевского областного совета Михаилу Сиренко (не задекларировал имущество на сумму 15,9 миллионов гривен)
- заместителю генерального директора госпредприятия "Укринмаш" Юрию Шрамко (расследователи обнаружили ложные сведения на сумму 7,5 миллионов гривен)
- экс-заместителю министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергею Николайчуку (не указал свои доходы и расходы на общую сумму 4,1 миллиона гривен)
- первому заместителю председателя Херсонского областного совета Василию Зеленчуку (не задекларировал имущество на сумму 711,5 тысяч гривен)
- народному депутату Украины VIII созыва Вадиму Нестеренко (не задекларировал корпоративные права на 769,8 тысяч гривен).
Кроме того, Государственное бюро расследований закрыло уголовное дело по:
- бывшему прокурору Киевской местной прокуратуры №7 Анне Кузьменко (сумма ложных сведений – 1,1 миллиона гривен).
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Заметим, что после решения КСУ закрыли ряд резонансных дел, в частности против:
- мэра Одессы Геннадия Труханова;
- бывшего директора Укроборонпрома Павла Букина;
- судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика;
- экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.
Что известно о скандальном решении КСУ?27 октября Конституционный Суд отменил статью 366-1 об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларации, а также признал неконституционными полномочия НАЗК по контролю и проверке деклараций, круглосуточного доступа к реестру деклараций и мониторинга образа жизни.
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