НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения Конституционного суда
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в 18 часов 28 октября закрывает реестр электронных деклараций. Это предусматривает решение Конституционного суда.
Дату закрытия реестра электронных деклараций назвал глава НАЗК Александр Новиков в комментарии "Украинской правде".
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в 18 часов 28 октября закрывает реестр электронных деклараций,
– заявил Новиков.
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