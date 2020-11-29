Поссорились из-за слов о "братском народе": Черногория и Сербия выслали послов друг друга
Министерство иностранных дел Сербии выдвинуло требование к послу Черногории Тарзану Милошевичу покинуть страну. Этот шаг – зеркальный ответ Белграда на такое же решение Черногории к сербскому послу.
Между Сербией и Черногорией разгорелся дипломатический скандал
МИД Черногории 28 ноября объявило сербского посла Владимира Божовича персоной нон грата и попросило его выехать из Черногории. Об этом рассказали в DW.
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Причина такого шага: сербский дипломат, мол, длительное время и неоднократно вмешивался во внутренние дела Черногории, игнорируя просьбы и предупреждения.
Подгорица выслала посла Сербии / Скриншот с твиттера МИД Черногории
Буквально через несколько часов Белград объявил о зеркальном ответе: сербское МИД назвало персоной нон грата посла Черногории Тарзана Милошевича и дало ему 72 часа, чтобы тот выехал за пределы Сербии.
Белград выслал посла Черногории / Скриншот с сайта МИД Сербии
Напомним, до провозглашения независимости в 2006 году Черногория была в составе конфедеративного государства Сербии и Черногории (еще ранее – в составе социалистической Югославии). И Сербия, и Черногория являются кандидатами на вступление в Евросоюз.
Причина конфликта Белграда и Подгорицы
Большая народная скупщина Черногории в ноябре 1918 года приняла решение о низложении короля Николы, и об объединении с Сербией в единое государство. Так возникло Королевство сербов, хорватов и словенцев (позже – Югославия).
- Так вот, сербский посол Владимир Божович назвал решение 1918 года "свободным выражением воли народа к объединению с братской Сербией" (Сербия очень благосклонна к России, поэтому такая риторика для нее привычна).
Черногорцев эти слова очень сильно возмутили. Правительство в Подгорице напомнило сербам, что в 2018 году парламент Черногории отменил решение скупщины, принятое 100 лет назад. А Божович просто унизил черногорцев.
Здесь стоит заметить, что в Черногории в августе на парламентских выборах выиграла Просербская коалиция (с небольшим перевесом), которая через неделю начнет формировать новое правительство. Поэтому скорее всего конфликт между странами не будет иметь развития.
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