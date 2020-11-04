Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк на заседании Верховной Рады 4 ноября смотрел фильм. Чиновник постоянно менял позы и прикрывал рукой экран мобильного телефона, чтобы журналисты не застукали его за интересным занятием.

Беленюк даже надел наушники, чтобы коллеги-депутаты, которые обсуждали законопроекты, не мешали ему слушать сцены из фильма или сериала. Соответствующее видео опубликовали "Буквы".

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Хоть народный избранник и менял позы и постоянно ворочался, скрыть свою деятельность от журналистов ему все-таки не удалось.

Нардеп Беленюк смотрит фильм во время заседания Рады: видео

Отметим, это не впервые Беленюк занимается в Раде не тем чем надо. В сентябре 2019 года его сфотографировали спящим во время заседания парламента. Однако нардеп все равно участвовал в голосовании – он поднимал голову со стола, голосовал и дальше ложился.

Обратите внимание! Жан Беленюк – украинский боец греко-римского стиля и многократный чемпион мира. В 2019 году его избрали народным депутатом в Верховную Раду от партии "Слуга народа". По его словам, он пошел в парламент для развития спорта в нашем государстве.

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