Нардепа Беленюка поймали за просмотром фильма на заседании Верховной Рады: видео
Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк на заседании Верховной Рады 4 ноября смотрел фильм. Чиновник постоянно менял позы и прикрывал рукой экран мобильного телефона, чтобы журналисты не застукали его за интересным занятием.
Беленюк даже надел наушники, чтобы коллеги-депутаты, которые обсуждали законопроекты, не мешали ему слушать сцены из фильма или сериала. Соответствующее видео опубликовали "Буквы".
К теме Беленюк запустил депутатский челендж для толстяков "Слуги народа": видео
Хоть народный избранник и менял позы и постоянно ворочался, скрыть свою деятельность от журналистов ему все-таки не удалось.
Нардеп Беленюк смотрит фильм во время заседания Рады: видео
Отметим, это не впервые Беленюк занимается в Раде не тем чем надо. В сентябре 2019 года его сфотографировали спящим во время заседания парламента. Однако нардеп все равно участвовал в голосовании – он поднимал голову со стола, голосовал и дальше ложился.
Скандалы в Раде: чем "интересным" занимались народные избранники
- В сентябре нардеп Ирина Констанкевич на заседании парламента вела интимную переписку с незнакомкой. Экран ее телефона сфотографировали журналисты.
- Депутат от ОПЗЖ Илья Кива в июле переписывался в Раде с женщиной, которая была подписана в его телефоне "Яна Блядина". Кива обсуждал с собеседницей во сколько ему обходится ее "содержание".
- В октябре 2019 года нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко поймали на переписке с проститутками. Народный избранник согласовывал новую дату для встречи с девушкой.
Поделиться новостью