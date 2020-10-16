В марте 2016 года народный депутат из Хмельницкой области Сергей Лабазюк на совместной пресс-конференции с фигуранткой дела о государственной измене Анной Яровой (Волобуевой), убеждал присутствующих в необходимости проведения выборов губернаторов. Также указал, что был подготовлен соответствующий законопроект и он его поддерживает.

Об этом пишет "Деловая столица".

В феврале 2017 года на совместный пресс-конференции тогдашних генпрокурора и председателя СБУ Юрия Луценко и Василия Грицака было заявлено, что правоохранители разоблачили группу лиц, которые работали на Россию. Ими оказались помощники нардепов, которые при этом пытались использовать в преступной подрывной деятельности самих парламентариев, напоминают журналисты издания.

Глава секретариата межфракционного депутатского объединения "депутатское объединение по реформированию налогового, таможенного и земельного законодательства "Анна Яровая (Волобуева) в материалах СБУ фигурирует как организатор этой преступной группы помощников нардепов, которые вели подрывную антиукраинскую деятельность. А на известном сайте "Миротворец" – как лицо, которое подозревается СБУ в государственной измене и работе на Кремль, отмечает издание.

Сергей Лабазюк, который всегда позиционировал себя как патриота Украины и активно популяризировал свои поездки в зону АТО, на совместной с Яровой (Волобуевой) пресс-конференции тогда заявлял: "Наша позиция – должна быть прозрачность местной власти, и руководители администраций должны не назначаться, а избираться местными общинами".

В то же время журналисты цитируют тогдашнего председателя СБУ Василия Грицака: граждане Украины на российские деньги организуют обращение от областных советов, заявления народных избранников, в которых речь идет про свободные экономические зоны, выборность губернаторов и руководителей региональных правоохранительных органов, восстановление экономических связей с Россией, придание русскому языку особого статуса.

Материалы прослушивания СБУ показали: за заявления подобного сепаратистского содержания кроме всего прочего предусматривались деньги, которые передавали помощникам из Москвы. Итак, вопрос, Лабазюка использовали "втемную", или он выступал по личным пророссийским убеждениям, остался открытым, отмечается в расследовании.

Но журналисты, опираясь на факты, склоняются ко второй версии. Во-первых, Сергей Лабазюк голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года, что открыли для пророссийского режима Януковича возможности применить репрессии против Євромайдану и майдановцев. И даже отозвав свой голос, впоследствии публично заявлял, что убежден в правильности большинства законопроектов из диктаторского пакета.

Во-вторых, сотрудничество с пророссийски ориентированными лицами, такими как Яровая (Волобуева), у Лабазюка наблюдается уже не впервые. В 2015 году на выборах в Хмельницкий горсовет политтехнологом штаба его местной ячейки партии "рядом" работала политтехнолог Анна Матюхина. Она также является фигуранткой сайта "Миротворец" за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", участницей избирательных кампаний Путина и "Единой России" в РФ и соавтор книги, где отстаивается идея возрождения монархии в России.

Наконец журналисты "Деловой столицы" резюмируют, что СБУ должна дать ответ на вопрос, чем закончилось это дело и будут ли наказаны все виновные в противоправной деятельности против безопасности Украины. Кроме этого, считают необходимым получить комментарии правоохранителей относительно информации о причастности нардепа Сергея Лабазюка к так называемому "делу помощников".