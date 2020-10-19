В "Слуге народа" разработали новый этический кодекс
Во фракции "Слуги народа" разработали новый этический кодекс. Его написали народный депутат Александр Качура вместе с коллегами.
Новый кодекс для депутатов партии власти уже скоро подпишут. Об этом Качура заявил в интервью "Радио Свободе".
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Я с коллегами наработал новый устав, новое положение – этический кодекс – для фракции,
– сказал Качура.
По его мнению, после этого фракция станет более эффективной.
"У нас еще не все потеряно, далеко не все", – считает депутат.
Что Качура думает о прошлом этическом кодексе "Слуги народа"
- Нардеп считает, что предыдущий документ фракции оказался неэффективным.
- Качура заявил, что не нарушал внутрифракционные договоренности. Некоторые же депутаты, которые нарушили их, должны сложить полномочия.
- При этом отозвать депутатов во фракции не могут.
Что известно о предыдущем этическом кодексе "Слуги народа"
В кодексе было указано следующее:
- Депутат должен действовать исключительно в пределах Конституции;
- Депутат должен выполнять требования своих избирателей;
- Депутат не может действовать вопреки программе президента и партии;
- Депутат может выражать на собственное мнение и аргументированную позицию;
- Депутат должен выполнять решение фракции;
- Решение фракции принимаются по правилу 70/30. 70% – голосов от количественного состава фракции определяют поддержку решения всей фракцией, а 30% количественного состава фракции определяют вето на любое решение.
- Рассмотрение принципиальных вопросов и/или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума проводится только в виде письменного голосования;
- Если депутат не выполняет программу президента или партии, он должен покинуть фракцию;
- Депутат должен лично голосовать в парламенте, иначе должен составить мандат;
- В случае системного (более 50%) невыполнение фракционных решений депутат должен выйти из фракции.
Перезагрузка "Слуги народа": что известно
- Из фракционных групп "Слуги народа" исключают депутатов, которые не голосуют за решения, важные для Офиса Президента.
- Во фракции могут создать новые депутатские группы. Их должны возглавить нардепы, которые имеют доверие президента.