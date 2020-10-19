Во фракции "Слуги народа" разработали новый этический кодекс. Его написали народный депутат Александр Качура вместе с коллегами.

Новый кодекс для депутатов партии власти уже скоро подпишут. Об этом Качура заявил в интервью "Радио Свободе".

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Я с коллегами наработал новый устав, новое положение – этический кодекс – для фракции,

– сказал Качура.

По его мнению, после этого фракция станет более эффективной.

"У нас еще не все потеряно, далеко не все", – считает депутат.

Что Качура думает о прошлом этическом кодексе "Слуги народа"

Нардеп считает, что предыдущий документ фракции оказался неэффективным.

Качура заявил, что не нарушал внутрифракционные договоренности. Некоторые же депутаты, которые нарушили их, должны сложить полномочия.

При этом отозвать депутатов во фракции не могут.

Что известно о предыдущем этическом кодексе "Слуги народа"

В кодексе было указано следующее:

Депутат должен действовать исключительно в пределах Конституции; Депутат должен выполнять требования своих избирателей; Депутат не может действовать вопреки программе президента и партии; Депутат может выражать на собственное мнение и аргументированную позицию; Депутат должен выполнять решение фракции; Решение фракции принимаются по правилу 70/30. 70% – голосов от количественного состава фракции определяют поддержку решения всей фракцией, а 30% количественного состава фракции определяют вето на любое решение. Рассмотрение принципиальных вопросов и/или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума проводится только в виде письменного голосования; Если депутат не выполняет программу президента или партии, он должен покинуть фракцию; Депутат должен лично голосовать в парламенте, иначе должен составить мандат; В случае системного (более 50%) невыполнение фракционных решений депутат должен выйти из фракции.

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