Высший антикоррупционный суд 3 ноября принял решение о снятии с нардепа Александра Юрченко электронного браслета. Депутата от "Слуги народа" подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме.

Об этом Александр Юрченко сообщил на своей странице в фейсбуке. И подчеркнул, что "борьба только начинается".

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Народный избранник сообщил, что 3 ноября суд вынес решение о снятии с него средства контроля – браслета.

Сфабрикованная против меня провокация, которая имела целью только дискредитировать мое имя и сделать невозможной мою борьбу против коррупции и за экологическую безопасность, продолжает разваливаться,

– подчеркнул депутат.