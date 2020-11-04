С нардепа Юрченко, которого подозревают в коррупции, сняли электронный браслет
Высший антикоррупционный суд 3 ноября принял решение о снятии с нардепа Александра Юрченко электронного браслета. Депутата от "Слуги народа" подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме.
Об этом Александр Юрченко сообщил на своей странице в фейсбуке. И подчеркнул, что "борьба только начинается".
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Народный избранник сообщил, что 3 ноября суд вынес решение о снятии с него средства контроля – браслета.
Сфабрикованная против меня провокация, которая имела целью только дискредитировать мое имя и сделать невозможной мою борьбу против коррупции и за экологическую безопасность, продолжает разваливаться,
– подчеркнул депутат.
Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде" подтвердила, что следственный судья продлил Юрченко обязанности, кроме ношения электронного средства контроля.
Также она добавила, что суд продлил меру пресечения подозреваемому до 3 января 2021 года.
Дело Юрченко: что нужно знать
- 15 сентября НАБУ опубликовало видео, на котором детектив под прикрытием передает 13 тысяч долларов помощнику народного депутата Александра Юрченко.
- Сергей Лещенко заявил: это был аванс за изменения в законодательство о бытовых отходах. Сумма взятки должна была составить 200 тысяч долларов.
- 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение для Юрченко. "Слуга народа" исключила Юрченко из фракции.
- 21 сентября Юрченко избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере больше 3 миллионов гривен. Залог за политика оплатили, поэтому сейчас он находится на свободе.
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