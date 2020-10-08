Нардепу Юрченко отказали в изменении меры пресечения
Народному депутату Александру Юрченко оставили без изменений меру пресечения. Она заключается в содержании под стражей с возможностью внесения залога в более 3 миллионов гривен.
Срок действия этой меры пресечения Юрченко истекает 9 ноября. Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.
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По результатам судебного разбирательства суд оставил в силе решение следственного судьи,
- сообщили в ВАКС.
Дело Юрченко: главное
- 15 сентября НАБУ опубликовало видео, на котором детектив под прикрытием передает 13 тысяч долларов помощнику Юрченко.
- Сергей Лещенко заявил, это был аванс за изменения в законодательство о бытовых отходах. Сумма взятки должна была составить 200 тысяч долларов.
- 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение для Юрченко. "Слуга народа" исключила его из фракции.
- 21 сентября Юрченко избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 миллионов гривен. Залог за политика оплатили, он находится на свободе.