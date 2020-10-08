Народному депутату Александру Юрченко оставили без изменений меру пресечения. Она заключается в содержании под стражей с возможностью внесения залога в более 3 миллионов гривен.

Срок действия этой меры пресечения Юрченко истекает 9 ноября. Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Читайте также Юрченко нашел виновных в своем аресте По результатам судебного разбирательства суд оставил в силе решение следственного судьи,

- сообщили в ВАКС. Дело Юрченко: главное 15 сентября НАБУ опубликовало видео, на котором детектив под прикрытием передает 13 тысяч долларов помощнику Юрченко.

Сергей Лещенко заявил, это был аванс за изменения в законодательство о бытовых отходах. Сумма взятки должна была составить 200 тысяч долларов.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение для Юрченко. "Слуга народа" исключила его из фракции.

21 сентября Юрченко избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 миллионов гривен. Залог за политика оплатили, он находится на свободе.