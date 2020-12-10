Из автомобиля народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Задорожного неизвестные похитили сумку. В ней были документы политика и 100 тысяч гривен наличными.

Детали инцидента

Происшествие случилось 10 декабря в Борисполе. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил Obozrevatel.

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Согласно заявлению нардепа, неизвестный разбил окно его автомобиля Mitsubishi и украл сумку, в которой были личные документы и наличные деньги в сумме 100 тысяч гривен,

– подчеркнуло издание.

Сейчас журналисты 24 канала пытаются связаться с депутатом Задорожным для подтверждения или опровержения информации.

Что известно о Николае Задорожном