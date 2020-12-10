У нардепа от "Слуги народа" Задорожного похитили 100 тысяч из авто – СМИ
Из автомобиля народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Задорожного неизвестные похитили сумку. В ней были документы политика и 100 тысяч гривен наличными.
Детали инцидента
Происшествие случилось 10 декабря в Борисполе. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил Obozrevatel.
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Согласно заявлению нардепа, неизвестный разбил окно его автомобиля Mitsubishi и украл сумку, в которой были личные документы и наличные деньги в сумме 100 тысяч гривен,
– подчеркнуло издание.
Сейчас журналисты 24 канала пытаются связаться с депутатом Задорожным для подтверждения или опровержения информации.
Что известно о Николае Задорожном
- Задорожный учился в Криворожском государственном педагогическом университете. По специальности народный избранник – учитель физики и информатики.
- До начала политической карьеры он работал ведущим и организатором праздничных мероприятий. Кроме того, Задорожный работал в ивент-агентстве студии "Квартал 95".
- В 2019 году его избрали депутатом Верховной Рады от избирательного округа №162. Перед тем он был безработным.
- Задорожный является членом комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.
- Согласно информации в декларации чиновника, он женат и имеет сына.
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