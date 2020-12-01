Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский во время заседания Верховной Рады переписывался, вероятно, со своей помощницей и депутатом Черниговского горсовета Екатериной Демченко. СМИ удалось зафиксировать интимную переписку парламентария на видео. Сам нардеп это не комментирует, потому что "уважает свою личную жизнь".

Что известно об интимной переписке Семинского

Народный депутат на одном из заседаний Рады переписывался с кем-то, подписанным "Черк Нат Сивер". Факт онлайн-переписки зафиксировали камеры издания Tk.media.

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Там предположили, что общался Семинский с Екатериной Демченко.

Мур мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз,

– пишет Семинский.

"Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", – получает он ответ от "Черк Нат Сивер".

Впоследствии этот же контакт позвонил нардепу в WhatsApp. Когда он перезванивал, то высветился номер. По этому номеру в телеграмме записан контакт Екатерины Демченко. Кроме того, ее фото в фейсбуке и телеграмме такие же, как и у "Черк Нат Сивер".

Семинский и, вероятно, Демченко называли друг друга "котиками", обсуждали "вчерашнее", а также посылали друг другу смайлики и комплименты.

Нардепа Семинского поймали за интимной перепиской / Скриншот с видео Tk.media

Как сам нардеп комментирует онлайн-общение

Семинский отказался от комментариев по этой переписке, сообщает "Суспільне".

Я уважаю свою личную жизнь, а потому не комментирую ее,

– отметил нардеп.

Демченко пока никак не высказывалась относительно этой ситуации.