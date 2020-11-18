Нардепы добиваются увольнения Гетманцева: в Раде зарегистрировали постановление
В Раде 17 ноября зарегистрировали постановление об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Мол, из-за "неудовлетворительной работы в должности".
Авторами постановления являются нардепы от "Европейской Солидарности", "Довіри" и "За майбутнє". Постановление на сайте Рады, правда, текст еще не опубликовали.
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Что говорит Гетманцев
Политик уверен, что постановление создали из-за того, что на заседании комитета он выступил против законопроекта об уменьшении ставки НДС для аграриев, сообщает НВ. Гетманцев утверждает, что Рада не может предоставлять льготы "одной из немногих отраслей, которая хорошо зарабатывает, в трудное для страны время".
По его словам, группа "Довіра" представляет одного из крупных украинских аграриев.
Кроме того, депутат отметил, что проект постановления не соответствует регламенту Рады. Постановление нужно подавать по согласованию председателя парламента Дмитрия Разумкова или лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Важно, чтобы такая позиция не была связана с принципиальной позицией депутатов относительно непринятия лоббистских законопроектов,
– отметил Гетманцев.
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О каком законопроекте идет речь
- Рада поддержала законопроект №3656 об уменьшении ставки НДС для аграриев.
- Таким образом аграриям предусмотрены льготы по НДС в размере 14%, хотя НДС для всех составляет 20%.
- В Европейской бизнес ассоциации предполагают, что снижение ставки НДС для аграриев будет способствовать детенизации производства.
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