В Раде 17 ноября зарегистрировали постановление об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Мол, из-за "неудовлетворительной работы в должности".

Авторами постановления являются нардепы от "Европейской Солидарности", "Довіри" и "За майбутнє". Постановление на сайте Рады, правда, текст еще не опубликовали.

К теме Это ложь, – Гетманцев развенчал 2 мифа о фискализации ФЛП

Что говорит Гетманцев

Политик уверен, что постановление создали из-за того, что на заседании комитета он выступил против законопроекта об уменьшении ставки НДС для аграриев, сообщает НВ. Гетманцев утверждает, что Рада не может предоставлять льготы "одной из немногих отраслей, которая хорошо зарабатывает, в трудное для страны время".

По его словам, группа "Довіра" представляет одного из крупных украинских аграриев.

Обратите внимание! По информации издания, самой большой агрофирмой Украины является Kernel, принадлежащий Андрею Веревскому и Виталию Хомутыннику.

Кроме того, депутат отметил, что проект постановления не соответствует регламенту Рады. Постановление нужно подавать по согласованию председателя парламента Дмитрия Разумкова или лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Важно, чтобы такая позиция не была связана с принципиальной позицией депутатов относительно непринятия лоббистских законопроектов,

– отметил Гетманцев.

Кстати В Раде подготовили "банковский" законопроект в рамках сотрудничества с МВФ: что известно

О каком законопроекте идет речь