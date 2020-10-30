Средняя цена на сжиженный газ для автомобилей по Украине составляет 12 гривен 70 копеек. Это почти в два раза меньше, чем на бензин марки А-95. Депутаты решили вмешаться в такую ценовую ситуацию. Они зарегистрировали сразу 4 законопроекта, которые должны изменить ставки акцизного налога на топливо.

Каждый проект закона предусматривает повышение акцизной ставки на сжиженный газ, а, соответственно, повышение его фактической цены. Подробнее об этом – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Основатель компании "УкрАвтономГаз" Андрей Дорофеев рассказал, что в Европе ставка акцизного налога на бензин больше в 4 раза, чем на сжиженный газ.

4 законопроекта для урегулирования рынка горючего

Инициаторами 3 из 4 законопроектов об изменении ставки акциза на топливо, которые сейчас находятся в Раде, являются депутаты от "Слуги народа". Еще один законопроект подала партия "Европейская Солидарность".

В каждом из них предусматривается повышение цены на сжиженный газ. Разница лишь в том, что в двух проектах от "Слуги народа" планируется снижение ставки на бензин. Только законопроект "ЕС" предусматривает поднятие цены и на сжиженный газ, и на бензин.

Четвертый законопроект просто устанавливает соотношение ставок на уровне 25%.

Кроме выравнивания всех между собой, вопрос справедливости пользователей топлива, мы еще говорим об энергетической независимости и развитии национального переработчика,

– отметил нардеп от "Слуги народа" Алексей Мовчан.

Он добавил, что другие законопроекты, кроме основного по номеру 4098, не решают и не достигают этих целей.

Потребление бензина в Украине стремительно падает

Это уже не первая попытка народных избранников урегулировать цену на сжиженный газ. В конце 2019 и в начале 2020 года уже 2 раза отклонено внесение поправок в законопроекты.

Стоит отметить, что рынок сжиженного газа за последние 5 лет вырос до объемов 2 миллионов тонн. В то же время потребление бензина так же стремительно падает. Противники и сторонники исправления цен на автомобильный газ приводят ряд аргументов в свою пользу.

Вводите пошлины на бензины белорусов, россиян, которых почти нет. И таким образом заменяйте рынок собственными бензинами,

– подчеркнул представитель сферы сжиженного газа Владислав Колодяжный.

Один из основных аргументов за повышение цен на газ звучит так: акцизный налог на горючее пополняет дорожный фонд Украины, из которого ремонтируются наши дороги.

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То есть те, кто пользуются бензином, платят больше, чем те, что ездят на сжиженном газе. Однако оппоненты считают, что расчеты проводятся неправильно. И надо считать нагрузку на дорожное покрытие.

Кто приносит больше вреда, тот больше платит – такая практика в ЕС. Тогда уж получается, что ущерб почве больше наносят дизельные фуры, чем малолитражки на газе.

Преимущественно газ поставляют из России и Беларуси

Еще один аргумент сторонников повышения цен на газ – его преимущественно поставляют из России и Беларуси.

"Фактически, перед риском остановки оказалась наша нефтеперерабатывающая отрасль. Все ездят на дешевом сжиженном газе. Более того, этот газ на 50 – 60% приезжает к нам из России и Беларуси", – отметил эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн.

По его словам, фактически, мы покупаем российский газ и не покупаем украинское топливо.

Кроме этого, фактически, в Украине моторное топливо изготавливают два завода:

Кременчугский НПЗ группы "Приват", принадлежащий олигарху Коломойскому;

Шебелинский ГПЗ государственной компании "Укргаздобыча".

По словам народных депутатов, решение по урегулированию ставок на сжиженный газ Верховная Рада должна принять до конца 2020 года.