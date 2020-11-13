Закон о статусе народного депутата обязывает парламентариев не использовать депутатский мандат в личных, в частности, корыстных целях. Об этом единодушно говорят и сами депутаты: мол, в своей деятельности руководствуются только интересами народа Украины.

Журналисты решили проверить, всегда ли народные депутаты действуют исключительно в интересах избирателей. Об этом – в расследовании "Схем".

Читайте и смотрите предварительное расследование Приемные ряда "слуг народа" зарегистрированы в офисе Коломойского, – "Схемы"

Сотни страниц обращений нардепов

Расследователям удалось получить в свое распоряжение сотни страниц официальных обращений народных депутатов 9-го созыва. Журналисты их проанализировали и узнали, чем интересовались депутаты:

они просили ускорить расследование уголовных дел в отношении себя;

узнавали о состоянии дел у конкурентов своего же семейного бизнеса;

помогали семейному бизнес-партнеру;

рекламировали товары своего же гипермаркета.

Разница между запросом и обращением

Запрос объявляют в стенах парламента и обнародуют на сайте Верховной Рады. А вот обращение – нет. Эти документы отсутствуют в открытом доступе. Также на рассмотрение обращений государственными органами закон "О статусе народного депутата" предусматривает 10 дней.

Депутатское обращение – промо "Эпицентра"

По рейтингу издания "НВ", народный депутат и миллионер из депутатской группы "За майбутнє" Александр Герега вместе с женой – седьмая самая богатая семья Украины в этом году.

Семья Гереги – седьмая в списке самых богатых / Скриншот с видео

Помните, как президент Владимир Зеленский в апреле 2020 года встречал медицинский груз, который прибыл на самолете "Мрия"? Впоследствии выяснилось, что, среди прочего, встречал он и коммерческий груз, предназначенный для продажи в гипермаркетах, принадлежащих семье Герег. После прилета "Мрии" совладелец "Эпицентра" депутат Герега написал письмо мэру Киева Виталию Кличко.

Бланк Гереги / Скриншот с видео

На бланке народного депутата Герега по сути рекламировал свой бизнес: предлагал покупать в "Эпицентре" все необходимое медицинское оборудование с самолета "Мрия". В письме указано, что прайс добавлен, а еще указаны телефоны нескольких контактных лиц и помощницы депутата.

Ювелирные интересы Совы

Нардеп от "Слуги народа" Александр Сова совместно с братом владеет ювелирным бизнесом. Еще в 2017 году в студии "2+2" встретились на тот момент еще будущие депутаты от президентской политсилы – Александр Дубинский и Александр Сова. Дубинский тогда был как ведущий. А Сова – как ювелир.

Через 2 года, в конце августа 2019 года, Александр Сова стал народным депутатом. И на вторую неделю после получения мандата, 12 сентября, он написал депутатское обращение в Государственную налоговую службу. Его интересовала подробная информация о физических лицах-предпринимателях из сферы ювелирного бизнеса – бизнеса его семьи. Он спрашивал о предпринимателях, занимающихся производством ювелирных изделий, оптовой и розничной торговлей.

Ювелирный интерес Совы / Скриншот с видео

Что беспокоит Нагаевского

Коллега Совы Артем Нагаевский, как и остальные народные депутаты, принял присягу 29 августа 2019 года. Уже через 4 дня после нее нардеп написал обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову, в котором просил принять меры полицейского реагирования в отношении преступления, совершенного против него лично.

На следующий день Нагаевский написал еще одно обращение к Авакову. И снова просил ускорить расследование преступления против него лично – уже в уголовном производстве под другим номером.

Обращение Нагаевского / Скриншот с видео

Что с имуществом у Ионушаса

Сергей Ионушас – еще один представитель "Слуги народа". Он был патентным поверенным Владимира Зеленского и регистрировал такие торговые марки как "Слуга народа" и "Квартал 95".

Расследователи "Схем" обнаружили, что Ионушас использовал депутатские обращения, чтобы выяснить детали о своем имуществе. В частности, он отправил 2 письма председателю Госслужбы морского и речного транспорта. Сначала выяснял, зарегистрированы ли за ним какие-то суда. Впоследствии просил предоставить документы на его прогулочное судно. Потому что собственные документы по истечению срока давности не сохранились.

Заявление Ионушаса / Скриншот из видео

Президентский указ для Иванисова

Внефракционный народный депутат Роман Иванисов ранее говорил журналистам, что не планирует складывать мандат. Но через месяц после этого разговора Иванисов на бланке депутата обратился к Центральному госархиву высших органов власти.

Просил предоставить ему копию указа президента за 1996 год о помиловании осужденных.

Иванисов просил предоставить копию / Скриншот с видео

Сколько стоят депутатские обращения

Когда "Схемы" попросили ведомства предоставить копии обращений, присланных к ним парламентариями, – в ответ получили счета. Самый дорогой – от Министерства внутренних дел. Одну страницу депутатского обращения там оценили почти в 11 гривен – это за сканирование, копирование или печать. Из-за того, что депутаты направили более 1200 страниц, – для того, чтобы их увидеть, журналистам предлагали заплатить всего 13,5 тысяч гривен.

Дешевле всего одну страницу обращения парламентария оценили в Министерстве юстиции – за 1 гривну и 10 копеек. Но из-за значительного количества обращений депутатов – вышло почти 10 тысяч гривен за ознакомление с документами. В НАПК попросили 2 300 гривен, а в НАБУ – 3 400 гривен в целом за все письма.

В чьих интересах

Расследователи обнаружили, что некоторые депутаты:

просят МВД ускорить уголовное расследование в их личном производстве;

спрашивают, не прослушивают ли их лично;

интересуются своим имуществом;

узнают ситуацию с компаниями в сфере, где их семьи имеют бизнес;

просят помочь бизнес-партнеру семьи;

предлагают покупать товары в своих же гипермаркетах.

Все это могло бы быть предметом исследования НАПК. Тогда после решения суда и уплаты штрафа депутатам – нарушителям грозило бы место в реестре коррупционеров. И после решения Конституционного суда о неконституционности ряда статей антикоррупционного законодательства – НАПК уже не будет ничего расследовать.

Расследование журналистов в отношении других депутатов, в частности в отношении Андрея Холодова, Николая Княжицкого, Дмитрия Шпенова, Александра Качуры, Михаила Папиева и Григория Мамки смотрите в полном выпуске "Схем".