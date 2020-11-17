Почти пол сотни депутатов обратились в Конституционный Суд с требованием отменить карантин выходного дня. Парламентарии просят судей оценить конституционность определенных положений постановления Кабмина.

Так, под представлением подписались 45 народных избранников из разных фракций. Фото документа обнародовал "слуга" Александр Дубинский в своей телеграмме.

Актуально Рада обязала Кабмин заранее предупреждать об усилении карантина

45 депутатов обращаются в Конституционный суд с требованием отменить геноцид имени Шмыгаля под названием "карантин выходного дня",

– говорится в заметке.

Так, в представлении парламентарии просят оценить соответствие Конституции отдельных положений постановления правительства "о введении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2".



Список нардепов, обратившихся в КСУ / Фото из соцсетей Дубинского



Перечень нардепов, обратившихся в КСУ из-за карантина выходного дня / Фото из соцсетей Дубинского

К КСУ обратились 45 нардепов / Фото из соцсетей Дубинского

Интересно, что 17 ноября Рада провалила голосование за постановление, которое должно было рекомендовать Кабмину отменить карантин выходного дня. В целом за проект постановления проголосовали 149 народных избранников. Впрочем, этого было не достаточно для его принятия. Необходимый минимум – 226 голосов.

Ответственными за провал голосования фактически можно считать нардепов из "Слуги народа", 9 из них проголосовали против принятия соответствующего постановления, а еще 139 парламентариев воздержались.

Больше про карантин выходного дня, мнения относительно предложенных правительством ограничений и протесты предпринимателей – читайте по ссылке.



Карантин в Украине: какие ограничения и когда действуют / Инфографика 24 канала