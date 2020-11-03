Народные депутаты провозгласили заявление-обращение к судьям Конституционного Суда, которые принимали участие в принятии скандального решения относительно е-декларирования. Парламентарии просят их безотлагательно уйти в отставку или сложить с себя полномочия.

Заявление с трибуны Верховой Рады зачитал нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов. Рядом с ним были представители разных фракций и групп, сообщает 24 канал.

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Народные депутаты, которые подписали это заявление, отмечают важность работы Конституционного Суда как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции.

Депутаты призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом избранного Украиной европейского и евроатлантического курса, сложить с себя полномочия судьи по собственному желанию или же подать в отставку безотлагательно,

– заявил Бакумов.

В заявлении говорилось также, что парламентарии подтверждают приверженность идеалам и принципам демократии, верховенства права и уважения и защиты прав человека.

По словам спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, на данный момент документ подписали около 150 нардепов – среди них много "слуг народа".



Заявление-обращение депутатов в КСУ / Фото из телеграм Алексея Гончаренко



Заявление подписали многие "слуги народа" / Фото из телеграм Алексея Гончаренко

Обратите внимание! 2 ноября Владимир Зеленский призвал судей КСУ добровольно уйти в отставку. По его словам, те судьи, которые уйдут в отставку и не поддерживали отмену положений антикоррупционного законодательства, смогут претендовать на переназначение. Также президент настаивает на принятии законопроекта, предусматривающего роспуск состава Конституционного Суда.

Смотрите видео 24 канала из Верховной Рады о призыве нардепов: