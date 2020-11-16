В Раде сейчас много законопроектов относительно декларирования и деятельности КСУ. В частности, президент Владимир Зеленский предложил заменить всех судей и признать их решение об отмене антикоррупционной реформы юридически "ничтожным".

Сейчас есть два сценария развития событий: радикальный и либеральный. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Заметьте В ЕС напомнили, что безвиз и помощь Украине зависит от борьбы с коррупцией

По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры, за основу более либерального пути решения кризиса с КСУ является законопроект спикера Дмитрия Разумкова. Спикер предложил восстановить нормы электронного декларирования. В частности, уголовное наказание за ложь в декларациях.

Есть радикальный путь решения этого вопроса – это президентский законопроект. Лично я не сторонник такой идеи, считаю ее очень рискованной. Есть более либеральный способ. Вместе с Дмитрием Разумковым был наработан законопроект, который восстанавливает антикоррупционную инфраструктуру,

– подчеркнул Качура.

Однако нардеп предполагает, что Рада может поддержать и законопроект президента.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Галина Янченко отметила, что по вопросу об антикоррупционном законодательстве Рада может поддержать законопроект Разумкова.

Мы не будем списывать со счетов, что часть судей КС уйдет в отставку. Но также рассматриваем как один из основных сценариев доукомплектацию вакантных должностей,

– подчеркнула Янченко.

Есть еще третье развитие событий: изменение процедуры работы КСУ. Соответствующий документ зарегистрировали представители парламента и президента в КСУ Ольга Совгиря и Федор Вениславский.

Обратите внимание! 27 ноября КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, чиновники получили право врать в декларациях. Подробнее о конституционном кризисе читайте здесь.