Председатель депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд с заявлением. В нем парламентарии требуют судей сложить свои полномочия.

Соответствующее обращение подали в Конституционный суд 4 ноября. Об этом сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга.

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В секретариате Конституционного суда уже зарегистрировали документ и приняли к рассмотрению. Известно, что заявление подписали 226 народных депутатов.

Оно касается не всех судей, а только 11, которые поддержали решение об отмене антикоррупционной реформы и электронного декларирования в частности.

Заметим, что на днях Конституционный Суд Украины принял скандальное решение, которое фактически отменяет ответственность за коррупцию. Такое решение поддержали сразу 11 судей КСУ. Все они имеют достаточно яркую биографию и скрывают немалое состояние.

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О каком скандальном решении КСУ говорится

Судьи КСУ 27 октября на закрытом заседании фактически отменили антикоррупционную реформу. Дело в том, что своим решением они позволили чиновникам лгать в декларациях.

После этого к деятельности КСУ приковано особое внимание. Поговаривают, что следующим пострадать от решений КСУ может закон о государственном языке.

29 октября после заседания СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский, доступ к реестру электронных деклараций восстановили.

Ранее Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект, в котором предлагает восстановить права НАПК, отмененные решением Конституционного Суда. Антикоррупционный комитет Верховной Рады 3 ноября поддержал законопроект главы парламента. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект. Им он предложил прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий.

Обратите внимание! Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить действующий состав Конституционного Суда.

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КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала