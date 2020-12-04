Через месяц после того, как Конституционный Суд отменил е-декларирование, Верховная Рада взялась за его возобновление. Народные депутаты приняли так называемый компромиссный законопроект.

В один документ объединили предложения президента и рабочей группы. Больше об этом читайте в сюжете журналистов 24 канала.

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Наибольшее наказание – ограничение свободы

По словам нардепа от фракции "Слуга народа" Данила Гетманцева, это закон, согласно которому ответственность за е-декларирования предполагается не в виде лишения, а в виде ограничения свободы.

Позиция "Слуги народа"

То есть самое большое наказание за ложь в декларациях – это ограничение свободы до 2 лет или исправительные работы до 240 часов. Более того, коррупционер может вообще отделаться штрафом до 85 тысяч гривен. Когда раньше за ложь в декларациях могли посадить в тюрьму.

Также увеличили сумму, с которой предусмотрена уголовная ответственность: от 500 тысяч до 9 миллионов.

Что можно оценить, какое имущество можно забыть задекларировать, сколько его должно быть, чтобы, например, забыть о квартире, о доме, потому что 10 миллионов – это немалая сумма. И только после нее наступает уголовная ответственность,

– отметила нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.



Наказание за ложь в декларациях для нардепов / Фото "Парламент"

Позиция "Голоса"

Впрочем депутаты из профильного комитета объяснили, что не время искать больших компромиссов. Ведь крайне важно, чтобы документ вступил в силу до конца 2020 года.

Если бы мы этого не сделали, все декларирование за 2020 год прошло бы без какой-либо ответственности: и административной, и уголовной,

- подтвердил нардеп фракции "Голоса" Андрей Осадчук.

Планируют рассмотреть и другие проекты

Но из конституционного кризиса Украина не выйдет одним принятым законопроектом. Ведь до сих пор не решили вопрос – что делать со скандальным Конституционным Судом. Например, важно увеличить кворум до 17 судей. Как известно, сейчас в КСУ работает 18 судей.

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, нужно прийти к единому документу по КСУ, который бы стал законом. Впрочем похоже на то, что закрыть Конституционный гештальт до конца 2020 года не удастся. Ведь осталась лишь 1 неделя работы в сессионном зале.

Обратите внимание! Подробнее о скандальном решении КСУ и конституционном кризисе в Украине – читайте по ссылке.