Народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа заболела коронавирусом COVID-19. Первые симптомы болезни появились у нее в понедельник, 2 ноября.

После этого депутат "Голоса" сразу ушла на самоизоляцию, об этом депутат сообщила в комментарии 24 каналу.

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Политик рассказала, что последний раз контактировала с коллегами-депутатами еще 26 октября. Сейчас она с семьей находится дома. Ее двое сыновей и муж чувствуют себя хорошо.

Пипа также сообщила 24 каналу, что заразилась коронавирусом от своей помощницы – она ​​же подцепила COVID-19 от сына-студента.

COVID-19 в Раде: что известно

Первым коронавирусом в Раде заболел Сергей Шахов из депутатской группы "Доверие". Это произошло еще в марте 2020 года.

В конце октября Дмитрий Разумков сообщил, что COVID-19 заболели не менее 60 депутатов. С тех пор количество инфицированных возросло.

Среди депутатов, которые уже выздоровели от болезни – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Александр Корниенко. Все они вернулись к работе.

Ранее коронавирусом COVID-19 также переболела лидер "Голоса" Кира Рудик.

4 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что заболели сразу 19 нардепов крупнейшей фракции парламента.

Справка. По состоянию на 4 ноября в Украине подтверждено 420 617 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 7 731 человек. Удалось выздороветь 176 404 пациентам.