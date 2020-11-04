Нардеп "Голоса" Наталья Пипа заболела коронавирусом
Народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа заболела коронавирусом COVID-19. Первые симптомы болезни появились у нее в понедельник, 2 ноября.
После этого депутат "Голоса" сразу ушла на самоизоляцию, об этом депутат сообщила в комментарии 24 каналу.
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Политик рассказала, что последний раз контактировала с коллегами-депутатами еще 26 октября. Сейчас она с семьей находится дома. Ее двое сыновей и муж чувствуют себя хорошо.
Пипа также сообщила 24 каналу, что заразилась коронавирусом от своей помощницы – она же подцепила COVID-19 от сына-студента.
COVID-19 в Раде: что известно
- Первым коронавирусом в Раде заболел Сергей Шахов из депутатской группы "Доверие". Это произошло еще в марте 2020 года.
- В конце октября Дмитрий Разумков сообщил, что COVID-19 заболели не менее 60 депутатов. С тех пор количество инфицированных возросло.
- Среди депутатов, которые уже выздоровели от болезни – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Александр Корниенко. Все они вернулись к работе.
- Ранее коронавирусом COVID-19 также переболела лидер "Голоса" Кира Рудик.
- 4 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что заболели сразу 19 нардепов крупнейшей фракции парламента.
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