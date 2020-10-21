Разговоры о проведении в Украине народного референдума, на котором бы решали общенациональные вопросы, ведут не один год. Сейчас в законе не существует никакого правового обоснования для народовластия. Однако во время онлайн-прессконференции заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте завершают работу над законопроектом О всеукраинском референдуме.

Уже вскоре соответствующий законопроект могут утвердить депутаты. По словам Руслана Стефанчука, с 3 ноября снова начнутся стандартные пленарные заседания. Возможно, в ближайшие недели соответствующий законопроект будет вынесен в зал, отметил он. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Что предусматривает законопроект

В начале лета 2020 года депутаты ВР в первом чтении приняли законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". Положительное заключение об этом законопроекте опубликовала и Венецианская комиссия. Проект закона предусматривает 4 вида всеукраинского референдума, однако рассматривать на референдуме можно будет только один вопрос.



В ВР есть законопроект "о народовластии через всеукраинский референдум" / Скриншот с видео

Нужно принять во внимание и стоимость проведения референдума. Ведь это общегосударственная обязательная бюджетная статья и стоимость одного референдума, по предварительным подсчетам, – примерно 2 миллиарда гривен,

- рассказал Руслан Стефанчук.

Вероятная опасность референдума

Эксперты отметили, что законодательное урегулирование народного референдума является необходимым элементом развития демократического государства. Однако они предостерегли, что это явление может содержать в себе и определенную опасность.

По словам председателя правления Центра политико-правовых реформ Игоря Колиушко, качество закона О всеукраинском референдуме является одним из барьеров относительно того, чтобы такой институт народовластия не могли использовать с другой целью. То есть не для обеспечения интересов народа, а для манипуляции волей народа, отметил Колиушко.



Эксперты предостерегли об опасности законопроекта / Скриншот с видео

В то же время член Международного фонда избирательных систем Денис Ковриженко рассказал, что есть много критики относительно использования электронных технологий в голосовании и проведении референдумов. Он считает, что порядок проведения электронного референдума должен регулироваться отдельным законом.

Ограничения в законопроекте

В то же время в законопроекте будут и определенные ограничения для вопросов, которые могут выносить на всеукраинский референдум. В частности, предметом обсуждения не могут быть вопросы, противоречащие Конституции, нормам международного права или же те, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Заседание по референдуму о народовластии: смотрите видео