Приморский райсуд Одессы отменил штраф для директора Департамента культуры и туризма горсовета Татьяны Марковой. Дело касается нарушения карантина во время празднования дня города 2 сентября.

Уголовное производство против Марковой: что известно

О возбуждении дела полиция сообщила президенту Владимиру Зеленскому 14 сентября. А 15 числа правоохранители составили административный протокол на организатора торжественных мероприятий – директора Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяну Маркову. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Как должностное лицо за нарушение карантина Маркова должна была уплатить от 34 до 170 тысяч гривен. Но 29 октября Приморский районный суд отменил протокол об административном правонарушении. Соответствующее решение обнародовали в Едином госреестре судебных решений.

Как в суде объясняют отмену штрафа

Судья Лариса Ершова решила, что правоохранители не предоставили достаточно доказательств относительно ответственности за нарушение карантинных норм со стороны именно Марковой.

Статья 44-3КУпап предусматривает админответственность за нарушение правил по карантину. Указанная норма закона является бланкетной, то есть такой, что, не называя конкретных признаков правонарушения или называя лишь их часть, отсылает для установления содержания признаков правонарушения к другим нормативным актам, которые не являются законами об админответственности,

- говорится в решении суда.

Поэтому, по убеждению судей, в протоколе об админправонарушении должна быть указана соответствующая статья определенного нормативного акта (часть, пункт) и должно быть изложено их содержание.

Как пояснила Ершова, в протоколе об административном правонарушении лишь утверждается, что Маркова нарушила правительственное постановление о карантинных мероприятиях. Но полицейский не называет в тексте конкретных нарушенных норм законодательства, следовательно не раскрывает суть административного правонарушения.

Кроме того, полиция не установила свидетелей правонарушения и не собрала письменные объяснения. В то же время фотоснимки нельзя рассматривать как надлежащие доказательства, поскольку отсутствуют ссылки на источники их происхождения и не установлены дата, время и место события.

Ершова добавляет, что контролировать порядок и соблюдение карантинных норм в местах проведения праздничных мероприятий должны были работники Департамента муниципальной безопасности и сами полицейские.

"Это прямая обязанность сотрудников полиции реагировать на выявленные правонарушения среди жителей и посетителей концерта", – отметила судья.

Обратите внимание! По информации одесских СМИ, ответственность за нарушение карантина могли понести подрядчики – ФЛП Екатерина Гречко, выигравшая тендер на организацию торжественных мероприятий. Но, как заверил ее представитель, полиция не имела к ним претензий, поскольку ФЛП выступал исключительно как подрядчик. Заказчиком услуг был Одесский городской совет, чьи представители действовали согласно распоряжению Одесского городского главы.

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