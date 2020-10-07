С начала пандемии COVID-19 из-за грубого пренебрежения карантинными правилами на украинцев составляют админпротоколы. Такое происходит также в случае вызывающего поведения с правоохранителями или с представителями других учреждений, которые призывают соблюдать ограничения.

По состоянию на 7 октября 2020 года Нацполиция составила более 32 тысяч админпротоколов за нарушение карантинных правил. Ежедневно происходит более 200 таких случаев. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире программы "О главном" на 24 канале.

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По словам Варченко, протоколы, которые составляют на граждан, направляют в суд. Однако не во всех случаях там принимают соответствующие решения. Советник министра отметил, что для уменьшения количества больных необходимо, чтобы граждане были сознательными и соблюдали все необходимые карантинные ограничения.

Мы надеемся, что в Украине как раз сознание людей будет влиять на ситуацию, а правоохранительная система будет решать особо дерзкие случаи нарушения карантина, которые будут угрожать здоровью других людей,

– добавил он.

Кто ответственен за соблюдение карантина

Как отметил Варченко, задача органов контроля состоит в том, чтобы отслеживать соблюдают ли владельцы заведений обслуживания карантинные ограничения. Ответственность за это возложена, в частности, на учреждения, предоставляющие лицензии на торговлю. Однако в первую очередь за соблюдение ограничений отвечают органы местного самоуправления.

"Значительную часть предписаний и протоколов составляют эти органы. Граждане, которые ведут бизнес безответственно, должны понимать, что карантинные ограничения касаются всех", – заявил Варченко.

Также он отметил, что в разных городах Украины есть неодинаковое отношение к карантинным правилам. По его мнению, это зависит от информационной политики, которую выбирает местная власть.



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