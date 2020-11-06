Оккупанты продолжают нарушать режим тишины. В результате обстрелов 30 октября погибли 2 украинских военных. Евросоюз осудил действия российских боевиков и призвал к конструктивному диалогу.

В заявлении ЕС говорится, что 3 месяца со времени введения режима прекращения огня положительно влияли на жизнь гражданских лиц. Это особенно приветствуется в контексте обострения пандемической ситуации в регионе. Об этом сообщило издание Укринформ.

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"Однако мы глубоко обеспокоены нарушением режима прекращения огня и новыми погибшими и ранеными среди украинских военных на прошлой неделе в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований", – заявили в ЕС.

Важно! С 27 июля 2020 года на Донбассе объявили режим тишины. Украинские военные придерживаются условий прекращения огня, однако, российские боевики постоянно его нарушают и регулярно обстреливают позиции ВСУ.

Также западные коллеги оценили сдержанную реакцию Украины на вооруженные провокации боевиков. Также отметили стремление использовать Трехстороннюю контактную группу для деэскалации напряжения.

"Мы призываем Россию проявить такое же конструктивное отношение в рамках ТКГ с целью возобновления конструктивного обсуждения политических вопросов", – говорится в заявлении.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала