Нарушение перемирия на Донбассе: Евросоюз осудил действия боевиков
Оккупанты продолжают нарушать режим тишины. В результате обстрелов 30 октября погибли 2 украинских военных. Евросоюз осудил действия российских боевиков и призвал к конструктивному диалогу.
В заявлении ЕС говорится, что 3 месяца со времени введения режима прекращения огня положительно влияли на жизнь гражданских лиц. Это особенно приветствуется в контексте обострения пандемической ситуации в регионе. Об этом сообщило издание Укринформ.
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"Однако мы глубоко обеспокоены нарушением режима прекращения огня и новыми погибшими и ранеными среди украинских военных на прошлой неделе в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований", – заявили в ЕС.
Также западные коллеги оценили сдержанную реакцию Украины на вооруженные провокации боевиков. Также отметили стремление использовать Трехстороннюю контактную группу для деэскалации напряжения.
"Мы призываем Россию проявить такое же конструктивное отношение в рамках ТКГ с целью возобновления конструктивного обсуждения политических вопросов", – говорится в заявлении.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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