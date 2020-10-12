Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении перемирия: говорят о сотнях погибших
Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Армения сообщает об артиллерийских обстрелах противника и сотнях погибших военных Азербайджана.
В Армении говорят об активных обстрелах противника
Именно Азербайджан ведет активные артобстрелы на южном направлении. Об этом проинформировала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке.
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В Армении говорят, только за сутки их вооруженные силы уничтожили 200 военных Азербайджана.
Также к своим достижениям в Ереване записали ликвидацию 3 азербайджанских беспилотников и 3 единиц бронетехники.
Армения нарушает договоренности, – Баку
О нарушениях со стороны противника сообщает и официальный Баку. В Минобоороны Азербайджана отметили, что военные Армении обстреляли Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы. А также попытались отбить территории на Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях.
Главное о сорваном перемирии между Азербайджаном и Арменией
О прекращении огня в Нагорном Карабахе договорились министры иностранных дел стран-участниц конфликта еще 9 октября, в Москве. Однако остановили обстрелы только под вечер 10 октября – всего на несколько часов.