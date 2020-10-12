Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Армения сообщает об артиллерийских обстрелах противника и сотнях погибших военных Азербайджана.

В Армении говорят об активных обстрелах противника

Именно Азербайджан ведет активные артобстрелы на южном направлении. Об этом проинформировала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке.

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В Армении говорят, только за сутки их вооруженные силы уничтожили 200 военных Азербайджана.

Также к своим достижениям в Ереване записали ликвидацию 3 азербайджанских беспилотников и 3 единиц бронетехники.

Армянские власти утверждают, что с момента эскалации конфликта были убиты 4 919 азербайджанских военных, уничтожено 16 беспилотников, 16 вертолетов, 514 единиц бронетехники, 17 самолетов, 4 системы "Смерч".

Армения нарушает договоренности, – Баку

О нарушениях со стороны противника сообщает и официальный Баку. В Минобоороны Азербайджана отметили, что военные Армении обстреляли Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы. А также попытались отбить территории на Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях.

Главное о сорваном перемирии между Азербайджаном и Арменией

О прекращении огня в Нагорном Карабахе договорились министры иностранных дел стран-участниц конфликта еще 9 октября, в Москве. Однако остановили обстрелы только под вечер 10 октября – всего на несколько часов.

Обратите внимание! Активные военные действия в Нагорном Карабахе длятся с 27 сентября. Обе страны ввели военное положение.