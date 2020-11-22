Нарушение режима тишины на Донбассе: где и из чего стреляли оккупанты
За 21 ноября пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты стреляли из автоматического станкового гранатомета вблизи Водяного.
Противники стреляли возле Водяного
Вражеский огонь жизни и здоровью украинских воинов не угрожал, поэтому наши защитники на провокацию не отвечали. Об этом рассказали в штабе ООС в Фейсбуке.
Актуально Добро пожаловать домой: в Яворове встретили бойцов 24 ОМБр – фото и видео
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было,
– заверили в штабе.
С начала суток 22 ноября на линии соприкосновения – пока спокойно, никаких нарушений договоренностей зафиксировано не было. Украинские военные находятся наготове.
Сколько нарушения обнаружили наблюдатели ОБСЕ
Отметим, что с начала действия режима прекращения огня – 27 июля 2020 года наблюдатели ОБСЕ насчитали более 2,5 тысячи нарушений в Донецкой и Луганской областях. Среди них – 988 взрывов, 1369 – очередей и выстрелов
Поделиться новостью