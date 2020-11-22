За 21 ноября пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты стреляли из автоматического станкового гранатомета вблизи Водяного.

Противники стреляли возле Водяного

Вражеский огонь жизни и здоровью украинских воинов не угрожал, поэтому наши защитники на провокацию не отвечали. Об этом рассказали в штабе ООС в Фейсбуке.

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Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было,

– заверили в штабе.

С начала суток 22 ноября на линии соприкосновения – пока спокойно, никаких нарушений договоренностей зафиксировано не было. Украинские военные находятся наготове.

Сколько нарушения обнаружили наблюдатели ОБСЕ

Отметим, что с начала действия режима прекращения огня – 27 июля 2020 года наблюдатели ОБСЕ насчитали более 2,5 тысячи нарушений в Донецкой и Луганской областях. Среди них – 988 взрывов, 1369 – очередей и выстрелов

Больше о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня можно прочитать здесь.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала