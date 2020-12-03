Оккупанты о режиме тишины и не слышали: противник активизировался на Донбассе
3 декабря пророссийские боевики сразу 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они стреляли из гранатометов и минометов, а также дистанционно минировали территорию.
Потерь и ранений среди украинских военных нет. Об этом сообщают в штабе операции Объединенных сил в фейсбуке.
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Коротко о нарушении режима тишины:
- Неподалеку Водяного противник совершил несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
- На этом же участке противник четыре раза провел дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
- Вблизи Опытно оккупанты стреляли из противотанкового гранатомета.
Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь не открывали,
Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь не открывали,
– отметили в штабе ООС.
Саперы разминировали 6 гектаров территории
Продолжают работать на линии разграничения и саперы. Они разминировали около 6 гектаров территории. Специалисты ДСНС обнаружили 105 взрывоопасных предметов.
Какая была ситуация на Донбассе 2 декабря
За минувшие сутки оккупанты трижды нарушили режим тишины. Дважды противники стреляли у Водяного – с станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а также дистанционно минировали позиции.
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