3 декабря пророссийские боевики сразу 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они стреляли из гранатометов и минометов, а также дистанционно минировали территорию.

Потерь и ранений среди украинских военных нет. Об этом сообщают в штабе операции Объединенных сил в фейсбуке.

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Коротко о нарушении режима тишины:

Неподалеку Водяного противник совершил несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

На этом же участке противник четыре раза провел дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Вблизи Опытно оккупанты стреляли из противотанкового гранатомета.

Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь не открывали,

Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь не открывали,

– отметили в штабе ООС.

Саперы разминировали 6 гектаров территории

Продолжают работать на линии разграничения и саперы. Они разминировали около 6 гектаров территории. Специалисты ДСНС обнаружили 105 взрывоопасных предметов.

Какая была ситуация на Донбассе 2 декабря

За минувшие сутки оккупанты трижды нарушили режим тишины. Дважды противники стреляли у Водяного – с станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а также дистанционно минировали позиции.

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