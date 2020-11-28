Нарушение тишины на Донбассе: где стреляли боевики
С начала суток 28 ноября оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
Так, российские наемники продолжают срывать перемирие. Об этом сообщили в штабе ООС.
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Где было неспокойно
- У Водяного зафиксировали 2 нарушения перемирия. Оккупанты применили минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а после обеда – ручной противотанковый гранатомет.
- В течение суток боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета враг открывал вблизи Южного.
- Противники атаковали бойцов ВСУ из крупнокалиберного пулемета в районе Луганского.
- Кроме того, на Приазовье заметили вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения. Украинские военные обезвредили аппарат.
Поскольку выстрелы были провокативные, украинские защитники ответный огонь не открывали. К счастью, потерь и ранений среди личного состава ВСУ нет.
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