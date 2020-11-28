С начала суток 28 ноября оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Так, российские наемники продолжают срывать перемирие. Об этом сообщили в штабе ООС. Важно Вместо плана А – план Б: в СНБО готовят новое решение по Донбассу Где было неспокойно У Водяного зафиксировали 2 нарушения перемирия. Оккупанты применили минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а после обеда – ручной противотанковый гранатомет.

В течение суток боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета враг открывал вблизи Южного.

Противники атаковали бойцов ВСУ из крупнокалиберного пулемета в районе Луганского.

Кроме того, на Приазовье заметили вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения. Украинские военные обезвредили аппарат. Поскольку выстрелы были провокативные, украинские защитники ответный огонь не открывали. К счастью, потерь и ранений среди личного состава ВСУ нет. Обратите внимание! На Донбассе с 27 июля действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские наемники его постоянно нарушают. За время перемирия погибли 4 украинских военных.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала