Нарушение "тишины" на Донбассе: оккупанты стреляли из гранатометов
За сутки 17 ноября на Донбассе зафиксировали 2 нарушения режима "тишины". Боевики били из гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские военные продолжают соблюдать перемирие, российские наемники – наоборот. Об этом сообщили в пресс-сцентре ООС.
Важно В районе проведения ООС погиб 21-летний украинский военный: известно имя
Где стреляли оккупанты
- Вблизи Новотроицкого боевики открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета.
- У Шумов оккупанты били из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.
Что происходит утром 18 ноября
С начала суток 18 ноября нарушений режима тишины не зафиксировали.
Карта оккупированных территорий Украины / инфографика 24 канала
Поделиться новостью