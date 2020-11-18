За сутки 17 ноября на Донбассе зафиксировали 2 нарушения режима "тишины". Боевики били из гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные продолжают соблюдать перемирие, российские наемники – наоборот. Об этом сообщили в пресс-сцентре ООС.

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Где стреляли оккупанты

Вблизи Новотроицкого боевики открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета.

У Шумов оккупанты били из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

Что происходит утром 18 ноября

С начала суток 18 ноября нарушений режима тишины не зафиксировали.

Обратите внимание! На Донбассе еще с 27 июля 2020 года действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако боевики нарушают его почти ежедневно. Преимущественно оккупанты осуществляют провокационные выстрелы, однако бывают и прицельные. Например, 30 октября из-за атаки российских наемников погибли 2 украинских военнослужащих.

Карта оккупированных территорий Украины / инфографика 24 канала