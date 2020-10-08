Государственная аудиторская служба, которая ранее зафиксировала масштабные нарушения в "Нафтогазе", направила соответствующие выводы и материалы расследования СБУ. По выводам Госаудитслужбы, финансовые нарушения в "Нафтогазе" привели к потере более 75 миллиардов гривен.

Теперь главное управление контрразведки Службы безопасности Украины в сфере экономики будет заниматься расследованием этого дела. Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в "Нафтогазе".

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В акте ревизии, который направили в СБУ, говорится о масштабных нарушениях и неэффективных управленческих решениях, которые "могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления".

"Нафтогаз" уже подписал акт, но с замечаниями. После этого Госаудитслужба предоставила свои выводы.

Нарушения в "Нафтогазе": что об этом известно

Госаудитслужба нашла в работе "Нафтогаза" финансовые нарушения на сумму более 225 миллиардов гривен. Из-за этого госбюджет потерял 75 миллиардов гривен .

. Среди главных нарушений – начисление резерва сомнительных долгов, продажа газа по заниженным ценам .

. Кроме того, во время ревизии обнаружили безосновательную выплату премий членам правления компании, занижение услуг за транспортировку газа, нарушения в закупках, скрытое кредитование и тому подобное.

В "Нафтогазе" заявили, что "формальные проблемы с отчетностью есть".