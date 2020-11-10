Нас уже ничего не остановит, – Байден о процессе передачи власти в США
Избранный президент США Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти. Демократ отметил, что соответствующий переходный период уже начался.
В то же время он заверил, что передачу власти в США после выборов уже не остановить. Об этом Байден сообщил во время пресс-конференции, которую транслировали в твиттере.
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Мы находимся в начале переходного периода, нас уже ничего не остановит,
– отметил Джо Байден.
Результаты президентских выборов в США: коротко
- В США 3 ноября состоялись президентские выборы, однако пока нового лидера страны официально не представили.
- В то же время ведущие американские СМИ, руководствуясь имеющимися данными, спрогнозировали победу Джо Байдена. Из-за соответствующей информации его поздравили многие мировые лидеры.
- Дональд Трамп обвинил демократов в мошенничестве, он инициировал ряд судебных исков с целью пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
- Переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал президента Трампа готовиться к процессу передачи власти Байдену.
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