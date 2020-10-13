Население Германии сократилось впервые за 10 лет
Население Германии уменьшилось впервые со второй половины 2010 года. Это связывают с пандемией коронавируса, которая привела к сокращению количества иммигрантов.
В конце июня в Германии проживали около 83,1 миллиона человек. За первое полугодие население уменьшилось на 40 тысяч, или 0,05%. Об этом со ссылкой на данные федерального статистического агентства сообщает The Washington Рost.
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Сейчас в государстве проживают 83,1 миллиона человек.
Почему в Германии уменьшилось количество населения
Уменьшение населения связывают с резким сокращением притока иммигрантов. Все из-за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса в мире. За пол года количество иммигрантов, приезжающих в Германию, уменьшилось на 29%.
В июне численность населения страны выросла на 4 тысячи, при том, что в этот же месяц 2019 года – на 14 тысяч.
Последний спад количества населения произошел еще в 2010 году. С тех пор число людей постоянно увеличивалось – наиболее резко во второй половине 2015 года. Тогда из-за притока мигрантов в Европу население в Германии увеличилось на 717 тысяч человек.