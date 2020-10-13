Население Германии уменьшилось впервые со второй половины 2010 года. Это связывают с пандемией коронавируса, которая привела к сокращению количества иммигрантов.

В конце июня в Германии проживали около 83,1 миллиона человек. За первое полугодие население уменьшилось на 40 тысяч, или 0,05%. Об этом со ссылкой на данные федерального статистического агентства сообщает The Washington Рost.

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Сейчас в государстве проживают 83,1 миллиона человек.

Почему в Германии уменьшилось количество населения

Уменьшение населения связывают с резким сокращением притока иммигрантов. Все из-за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса в мире. За пол года количество иммигрантов, приезжающих в Германию, уменьшилось на 29%.

В июне численность населения страны выросла на 4 тысячи, при том, что в этот же месяц 2019 года – на 14 тысяч.

Последний спад количества населения произошел еще в 2010 году. С тех пор число людей постоянно увеличивалось – наиболее резко во второй половине 2015 года. Тогда из-за притока мигрантов в Европу население в Германии увеличилось на 717 тысяч человек.

Обратите внимание! Почти 3 миллиона мигрантов по всему миру не могут вернуться домой из-за карантинных ограничений. Часть из них сталкивается с жестоким обращением, эксплуатацией и пренебрежением. Самой сложной является ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке – там находятся 1,275 миллиона эмигрантов.