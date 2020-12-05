Если тех, кто применял насилие против протестующих в Беларуси, не привлечет к ответственности государство, в ЕС будут рассматривать другие варианты. В частности, не исключают проведение международного трибунала.

Что говорят в ЕС о трибунале

Международные трибуналы, как правило, работают как дополнительный механизм. Об этом заявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор в интервью DW.

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По словам Гилмора, такие суды создают только в ситуациях, когда государство не хочет или не может привлечь виновных к ответственности.

Однако представитель ЕС отметил, что международный трибунал за насилие в Беларуси возможен.

Сейчас первоочередная задача – остановить репрессии против участников мирных протестов. Необходимо собрать доказательства вины тех, кто пытал или насиловал людей,

– добавил Гилмор.

Обратите внимание! Протесты и беспорядки в Беларуси начались еще в августе. Тогда же силовики применяли жестокие действия против митингующих: били их дубинками и стреляли.

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