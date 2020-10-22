Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала наиболее жестокие случаи насилия, которым подверглись белорусские протестующие со стороны режима Лукашенко. В частности, людей пытали, отрезали волосы и насиловали.

Власть уже в первую ночь после выборов устроила такую грубую зачистку людей. Об этом Светлана Тихановская рассказала в интервью проекту "А поговорить?".

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По ее словам, самыми страшными останутся те 3 дня, когда людей пытали в "Окрестино" (Центр изоляции правонарушителей – 24 канал), насиловали в автозаках, вырывали волосы.

"И мы, наверное, не все знаем, потому что не каждый нашел силы рассказать. Это стыдно, неудобно и не каждый человек на это решится", – отметила лидер белорусской оппозиции.

Пол в "Окрестино" был залит кровью

Также она вспомнила, что впоследствии начали появляться фотографии избитых людей, видео, на которых кричали люди. Очевидцы рассказывали, что в Центре изоляции правонарушителей пол был залит кровью.

Туда забрали более 15 тысяч человек. Когда люди начали оттуда выходить, пришло осознание всего масштаба тех ужасов, которые произошли.

Там было море крови и садистское отношение. Когда люди стояли в неестественных позах на холодном полу всю ночь. Их били, отрезали волосы,

– рассказала Тихановская.

И добавила, что потом появлялись фотографии и выводы бригад скорой помощи по поводу травм у задержанных. Когда все эти истории начали появляться, тогда начал накрывать этот ужас.

По ее словам, люди выходили из "Окрестино", они увидели, что произошло. Поэтому фальсификация выборов отошла на второй план.

Обратите внимание! Уже более 2 месяцев в Беларуси продолжаются массовые протесты против режима действующего самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Больше о ситуации в стране – читайте по ссылке.