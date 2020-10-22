Людей насиловали, им отрезали волосы, – Тихановская о насилии режима Лукашенко
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала наиболее жестокие случаи насилия, которым подверглись белорусские протестующие со стороны режима Лукашенко. В частности, людей пытали, отрезали волосы и насиловали.
Власть уже в первую ночь после выборов устроила такую грубую зачистку людей. Об этом Светлана Тихановская рассказала в интервью проекту "А поговорить?".
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По ее словам, самыми страшными останутся те 3 дня, когда людей пытали в "Окрестино" (Центр изоляции правонарушителей – 24 канал), насиловали в автозаках, вырывали волосы.
"И мы, наверное, не все знаем, потому что не каждый нашел силы рассказать. Это стыдно, неудобно и не каждый человек на это решится", – отметила лидер белорусской оппозиции.
Пол в "Окрестино" был залит кровью
Также она вспомнила, что впоследствии начали появляться фотографии избитых людей, видео, на которых кричали люди. Очевидцы рассказывали, что в Центре изоляции правонарушителей пол был залит кровью.
Туда забрали более 15 тысяч человек. Когда люди начали оттуда выходить, пришло осознание всего масштаба тех ужасов, которые произошли.
Там было море крови и садистское отношение. Когда люди стояли в неестественных позах на холодном полу всю ночь. Их били, отрезали волосы,
– рассказала Тихановская.
И добавила, что потом появлялись фотографии и выводы бригад скорой помощи по поводу травм у задержанных. Когда все эти истории начали появляться, тогда начал накрывать этот ужас.
По ее словам, люди выходили из "Окрестино", они увидели, что произошло. Поэтому фальсификация выборов отошла на второй план.